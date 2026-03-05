В России цинично назвали украинцев "братьями по спорту"
- Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков назвал украинских спортсменов "братьями по спорту", несмотря на войну между странами.
- Международный паралимпийский комитет возобновил членство России, разрешив ее спортсменам выступать на Паралимпийских играх 2026 года, что вызвало критику со стороны многих стран.
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков высказался об отношении к российским спортсменам на Паралимпиаде. При этом он цинично назвал украинских атлетов "братьями по спорту".
Российские спортсмены продолжают выступать на международных соревнованиях, несмотря на полномасштабную войну, которую они развязали в Украине. Глава Паралимпийского комитета России в комментарии ria.ru заявил, что их спортсменов на соревнованиях встречают якобы очень тепло.
Что сказал глава ПКР?
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал об отношении к российским спортсменам во время Паралимпийских соревнований в Италии. По его словам, атлеты не испытывают негатива.
Он заверил, что местные жители и участники соревнований якобы благосклонно относятся к представителям страны-агрессора.
И горнолыжники, и лыжники отмечают очень доброжелательное отношение итальянцев к нашим спортсменам и к России вообще. Они отдают дань уважения нашему мастерству, потому что приехали одни из самых топовых спортсменов не только России, но и мира,
– заявил Рожков.
Украинцев назвали "братьями по спорту"
Отдельно Рожков высказался об украинских спортсменах, которые также участвуют в соревнованиях. Представитель России заявил, что относится к ним с "пониманием".
В то же время он назвал украинцев "братьями по спорту", несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины.
Мы с пониманием относимся к наставлениям, которые им даются в стране. У их руководства, к сожалению, совсем другая политика, и надо очень аккуратно и бережно относиться к нашим коллегам, наших братьев по спорту,
– сказал Рожков.
Что известно о допуске России на Паралимпиаду-2026?
- Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство России, разрешив ее спортсменам выступать под национальными символами на международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры 2026 года.
- Ранее, в 2022 году, Россия была отстранена от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.
- Более десяти стран мира будут бойкотировать открытие Паралимпийских игр из-за присутствия российских спортсменов.