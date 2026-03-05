В России цинично назвали украинцев "братьями по спорту"

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков высказался об отношении к российским спортсменам на Паралимпиаде. При этом он цинично назвал украинских атлетов "братьями по спорту".

Российские спортсмены продолжают выступать на международных соревнованиях, несмотря на полномасштабную войну, которую они развязали в Украине. Глава Паралимпийского комитета России в комментарии ria.ru заявил, что их спортсменов на соревнованиях встречают якобы очень тепло.

Что сказал глава ПКР?

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал об отношении к российским спортсменам во время Паралимпийских соревнований в Италии. По его словам, атлеты не испытывают негатива.

Он заверил, что местные жители и участники соревнований якобы благосклонно относятся к представителям страны-агрессора.

И горнолыжники, и лыжники отмечают очень доброжелательное отношение итальянцев к нашим спортсменам и к России вообще. Они отдают дань уважения нашему мастерству, потому что приехали одни из самых топовых спортсменов не только России, но и мира,

– заявил Рожков.

Украинцев назвали "братьями по спорту"

Отдельно Рожков высказался об украинских спортсменах, которые также участвуют в соревнованиях. Представитель России заявил, что относится к ним с "пониманием".

В то же время он назвал украинцев "братьями по спорту", несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины.

Мы с пониманием относимся к наставлениям, которые им даются в стране. У их руководства, к сожалению, совсем другая политика, и надо очень аккуратно и бережно относиться к нашим коллегам, наших братьев по спорту,

– сказал Рожков.

Что известно о допуске России на Паралимпиаду-2026?