Российские спортсмены продолжают выступать на международных соревнованиях, несмотря на полномасштабную войну, которую они развязали в Украине. Глава Паралимпийского комитета России в комментарии ria.ru заявил, что их спортсменов на соревнованиях встречают якобы очень тепло.
Смотрите также Администрация Трампа поддержала допуск российских спортсменов к Паралимпиаде-2026
Что сказал глава ПКР?
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал об отношении к российским спортсменам во время Паралимпийских соревнований в Италии. По его словам, атлеты не испытывают негатива.
Он заверил, что местные жители и участники соревнований якобы благосклонно относятся к представителям страны-агрессора.
И горнолыжники, и лыжники отмечают очень доброжелательное отношение итальянцев к нашим спортсменам и к России вообще. Они отдают дань уважения нашему мастерству, потому что приехали одни из самых топовых спортсменов не только России, но и мира,
– заявил Рожков.
Украинцев назвали "братьями по спорту"
Отдельно Рожков высказался об украинских спортсменах, которые также участвуют в соревнованиях. Представитель России заявил, что относится к ним с "пониманием".
В то же время он назвал украинцев "братьями по спорту", несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины.
Мы с пониманием относимся к наставлениям, которые им даются в стране. У их руководства, к сожалению, совсем другая политика, и надо очень аккуратно и бережно относиться к нашим коллегам, наших братьев по спорту,
– сказал Рожков.
Что известно о допуске России на Паралимпиаду-2026?
- Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство России, разрешив ее спортсменам выступать под национальными символами на международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры 2026 года.
- Ранее, в 2022 году, Россия была отстранена от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.
- Более десяти стран мира будут бойкотировать открытие Паралимпийских игр из-за присутствия российских спортсменов.