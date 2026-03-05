Російські спортсмени продовжують виступати на міжнародних змаганнях, попри повномасштабну війну, яку вони розв'язали в Україні. Очільник Паралімпійського комітету Росії у коментарі ria.ru заявив, що їхніх спортсменів на змаганнях зустрічають нібито дуже тепло.

Що сказав очільник ПКР?

Глава Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков розповів про ставлення до російських спортсменів під час Паралімпійських змагань в Італії. За його словами, атлети не відчувають негативу.

Він запевнив, що місцеві жителі та учасники змагань нібито прихильно ставляться до представників країни-агресора.

І гірськолижники, і лижники відзначають дуже доброзичливе ставлення італійців до наших спортсменів і до Росії взагалі. Вони віддають шану нашій майстерності, бо приїхали одні з найтоповіших спортсменів не тільки Росії, а й світу,

– заявив Рожков.

Українців назвали "братами по спорту"

Окремо Рожков висловився про українських спортсменів, які також беруть участь у змаганнях. Представник Росії заявив, що ставиться до них із "розумінням".

Водночас він назвав українців "братами по спорту", попри війну, яку Росія веде проти України.

Ми з розумінням ставимося до настанов, які їм даються в країні. У їхнього керівництва, на жаль, зовсім інша політика, і треба дуже акуратно і дбайливо ставитися до наших колег, наших братів зі спорту,

– сказав Рожков.

