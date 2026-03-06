Экипировку для паралимпийской сборной России на Играх-2026 в Италии поставляет российская компания Bosco. Журналисты Суспільного выяснили, кто стоит за продажей этого бренда в Украине и как это комментируют в Национальном олимпийском комитете.

Что известно о бренде Bosco, который одевает российскую команду?

С 2001 по 2017 год компания выступала официальным экипировщиком национальных сборных России.

Во время Олимпийских игр в Лондоне 2012 года она обеспечивала форму не только для российских спортсменов, но и для команд Украины и Испании.

В 2014 году бренд стал генеральным партнером Игр в Сочи, а уже в 2016 году получил статус официального экипировщика Международного олимпийского комитета.

В 2025 году Bosco снова был избран компанией, ответственной за экипировку российских спортсменов.

Кто является владельцем Bosco?

Основателем и председателем совета директоров группы компаний является 59-летний москвич Михаил Куснирович.

В 2020 году он также попал в список 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.

В 2018 году выступал одним из доверенных представителей Владимира Путина на президентских выборах, путешествуя по регионам России и призывая поддержать своего кандидата.

В 2020 году он получил итальянское гражданство.

Кому принадлежал украинский офис Bosco?

НОК Украины заключил контракт с Bosco в 2010 году. Украинские спортсмены носили форму этого российского бренда на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года и в Сочи 2014 года.

Юридическим представителем бренда Bosco di Ciliegi в Украине выступало ООО "Боско Днепр", которое, по информации портала YouControl, в 2010 году на Крещатике в Киеве основал россиянин Михаил Супруненко.

В 2018 году ООО "Боско Днепр" изменило название на ООО "Брунетто" и обновило руководство: владелицей компании стала киевлянка Оксана Черная, которая также является владелицей нескольких других украинских предприятий.

По данным YouControl, с 2017 года ООО "Брунетто" не подает финансовой отчетности, что может свидетельствовать об отсутствии активной деятельности. Контактные данные Оксаны Черной в открытых источниках Суспільне не обнаружили.

Работает ли Bosco сейчас в Украине?

Несмотря на то, что компания уже более 10 лет не является официальным поставщиком одежды для украинской олимпийской сборной, на украинском рынке до сих пор доступны как старые коллекции этого бренда, созданные для национальной команды, так и новые изделия с национальной символикой.

Продукцию реализуют через онлайн-магазин с присутствием в социальных сетях, а также на различных торговых платформах, в частности OLX, "Эпицентр", Prom.ua.

Как комментируют в НОК деятельность бренда Bosco?

Суспільне обратилось к НОК Украины.

Представитель Максим Чеберяка сообщил, что НОК и Боско не имеют отношений, а официальным спонсором сборной является компания 4F.

Он добавил, что не знают, кто ведет страницы с продажей одежды Боссо в Украине.

Bosсo поставлял форму команде с 2010 по 2014 год, но сотрудничество прекратилось.

Использование олимпийской истории и логотипа НОК сейчас неправомерно и может стать основанием для суда, потому что вредит репутации комитета.

