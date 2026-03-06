Екіпірування для паралімпійської збірної Росії на Іграх-2026 в Італії постачає російська компанія Bosco. Журналісти Суспільного з'ясували, хто стоїть за продажем цього бренду в Україні та як це коментують у Національному олімпійському комітеті.

Що відомо про бренд Bosco. який вдягає російську команду?

Від 2001 до 2017 року компанія виступала офіційним екіпірувальником національних збірних Росії.

Під час Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року вона забезпечувала форму не лише для російських спортсменів, а й для команд України та Іспанії.

У 2014 році бренд став генеральним партнером Ігор у Сочі, а вже у 2016 році отримав статус офіційного екіпірувальника Міжнародного олімпійського комітету.

У 2025 році Bosco знову було обрано компанією, відповідальною за екіпірування російських спортсменів.

Хто є власником Bosco?

Засновником і головою ради директорів групи компаній є 59-річний москвич Міхаїл Куснірович.

У 2020 році він також потрапив до списку 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes.

У 2018 році виступав одним із довірених представників Володимира Путіна на президентських виборах, подорожуючи регіонами Росії та закликаючи підтримати свого кандидата.

У 2020 році він отримав італійське громадянство.

Кому належав український офіс Bosco?

НОК України уклав контракт із Bosco у 2010 році. Українські спортсмени носили форму цього російського бренду на Олімпіаді у Ванкувері 2010 року та в Сочі 2014 року.

Юридичним представником бренду Bosco di Ciliegi в Україні виступало ТОВ "Боско Дніпро", яке, за інформацією порталу YouControl, у 2010 році на Хрещатику в Києві заснував росіянин Міхаіл Супрунєнко.

У 2018 році ТОВ "Боско Дніпро" змінило назву на ТОВ "Брунетто" та оновило керівництво: власницею компанії стала киянка Оксана Чорна, яка також є власницею кількох інших українських підприємств.

За даними YouControl, з 2017 року ТОВ "Брунетто" не подає фінансової звітності, що може свідчити про відсутність активної діяльності. Контактні дані Оксани Чорної у відкритих джерелах Суспільне не виявили.

Чи працює Bosco зараз в Україні?

Попри те, що компанія уже понад 10 років не є офіційним постачальником одягу для української олімпійської збірної, на українському ринку досі доступні як старі колекції цього бренду, створені для національної команди, так і нові вироби з національною символікою.

Продукцію реалізують через онлайн-магазин із присутністю в соціальних мережах, а також на різних торговельних платформах, зокрема OLX, "Епіцентр", Prom.ua.

Як коментують у НОК діяльність бренду Bosco?

Суспільне звернулося до НОК України.

Речник Максим Чеберяка повідомив, що НОК і Bosсo не мають відносин, а офіційним спонсором збірної є компанія 4F.

Він додав, що не знають, хто веде сторінки з продажем одягу Bosсo в Україні.

Bosсo постачав форму команді з 2010 по 2014 рік, але співпраця припинилася.

Використання олімпійської історії та логотипа НОК нині неправомірне і може стати підставою для суду, бо шкодить репутації комітету.

Що відомо про заборону форми збірної України?