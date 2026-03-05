Як і у випадку з класичними Іграми, змагання з Паралімпіади пройдуть на півночі Італії. Базовим містом є Мілан, тоді як певні змагання проходитимуть на локаціях у прилеглих регіонах країни, повідомляє 24 Канал.

О котрій церемонія відкриття Паралімпіади?

Ігри стартують вже у п'ятницю, 6 березня. Саме у цей день і відбудеться офіційна церемонія відкриття зимової Паралімпіади-2026. Її прийме місто Верона.

Локацією обрано амфітеатр "Верона Арена", який вміщує до 22-х тисяч глядачів. У параді приймуть участь представники майже з усіх країн-учасниць змагань. Початок церемонії відкриття – о 21:00 за київським часом.

Де дивитися церемонію відкриття?

Офіційним мовником зимових Паралімпійських ігор-2026 є Суспільне мовлення. Проте бродкастер скасував трансляцію заходу та не буде показувати його онлайн.

Причиною є ганебне рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо зняття санкцій з Росії та Білорусі. Організація дозволила параатлетам з цих країн брати участь у Іграх без жодних обмежень.

Росіяни та білоруси зможуть виступати під своїми прапорами та гімнами. Саме через небажання демонструвати символіку країн-агресорок Суспільне і відмовилось від трансляції. На інших ресурсах в Україні офіційної трансляції церемонії відкриття не заплановано.

Нагадаємо, що вже 14 країн заявили про бойкот церемонії відкриття та не відправлять на неї своїх спортсменів та представників. До України долучились:

Велика Британія

Канада

Польща

Фінляндія

Хорватія

Естонія

Латвія

Нідерланди

Німеччина

Литва

Чехія

Румунія

Австрія

Зимові Паралімпійські ігри-2026 триватимуть з 6 по 15 березня. На змаганнях буде розіграно 79 комплектів медалей у шести видах спорту. Участь в Іграх мають взяти більше 600 паралімпійців.