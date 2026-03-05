Укр Рус
Sport News 24 Паралимпийские игры "Не поражение Украины": министр Бедный о допуске России к Паралимпиаде-2026
5 марта, 15:53
2

"Не поражение Украины": министр Бедный о допуске России к Паралимпиаде-2026

Александра Власова
Основные тезисы
  • Международный паралимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2026 под их национальной символикой, несмотря на протесты.
  • Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный призвал сохранять международное давление на Россию, отметив, что это не поражение, а очередной этап борьбы.

Международный паралимпийский комитет не только допустил спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям, но и позволил им выступать под собственной национальной символикой. Такое решение прокомментировал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Участие спортсменов из России и Беларуси в Паралимпийских соревнованиях вызывает вопросы не только в Украине, но и на уровне Европейского Союза. Заявил министр Бедный в комментарии Новости.LIVE.

Смотрите также Новый скандал с формой сборной Украины: министр Бедный объяснил, почему ее забраковали

Что сказал министр Бедный о допуске России?

Он подчеркнул, что международное давление на Россию должно сохраняться, несмотря на попытки влияния на спортивные организации.

Я не думаю, что это можно охарактеризовать как поражение. Это можно рассматривать как очередной этап, который нам нужно принять во внимание и дальше продолжать бороться,
– отметил министр.

Что известно о допуске россиян на Паралимпиаду?

  • Международный паралимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде с использованием государственной символики, несмотря на полномасштабную войну России против Украины.

  • Страны, что присоединились к бойкоту церемонии открытия, заявили, что присутствие символов государств-агрессоров на международных спортивных событиях неприемлемо во время продолжающегося конфликта.

  • По данным украинской разведки, часть российских военных, раненых на войне против Украины, после реабилитации привлекается к паралимпийскому спорту.

  • В списке, обнародованном на портале War&Sanctions, есть по меньшей мере десять таких лиц, некоторые из которых уже входят в паралимпийские сборные или готовятся к международным соревнованиям.