Участие спортсменов из России и Беларуси в Паралимпийских соревнованиях вызывает вопросы не только в Украине, но и на уровне Европейского Союза. Заявил министр Бедный в комментарии Новости.LIVE.

Что сказал министр Бедный о допуске России?

Он подчеркнул, что международное давление на Россию должно сохраняться, несмотря на попытки влияния на спортивные организации.

Я не думаю, что это можно охарактеризовать как поражение. Это можно рассматривать как очередной этап, который нам нужно принять во внимание и дальше продолжать бороться,

– отметил министр.

Что известно о допуске россиян на Паралимпиаду?