Участие спортсменов из России и Беларуси в Паралимпийских соревнованиях вызывает вопросы не только в Украине, но и на уровне Европейского Союза. Заявил министр Бедный в комментарии Новости.LIVE.
Что сказал министр Бедный о допуске России?
Он подчеркнул, что международное давление на Россию должно сохраняться, несмотря на попытки влияния на спортивные организации.
Я не думаю, что это можно охарактеризовать как поражение. Это можно рассматривать как очередной этап, который нам нужно принять во внимание и дальше продолжать бороться,
– отметил министр.
Что известно о допуске россиян на Паралимпиаду?
Международный паралимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде с использованием государственной символики, несмотря на полномасштабную войну России против Украины.
Страны, что присоединились к бойкоту церемонии открытия, заявили, что присутствие символов государств-агрессоров на международных спортивных событиях неприемлемо во время продолжающегося конфликта.
По данным украинской разведки, часть российских военных, раненых на войне против Украины, после реабилитации привлекается к паралимпийскому спорту.
В списке, обнародованном на портале War&Sanctions, есть по меньшей мере десять таких лиц, некоторые из которых уже входят в паралимпийские сборные или готовятся к международным соревнованиям.