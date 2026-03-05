Бедный о скандале с формой сборной Украины на Паралимпиаде-2026

Международный паралимпийский комитет запретил сборной Украины форму с картой страны, мотивируя это тем, что на ней заметили "политику". Министр молодежи и спорта Матвей Бедный уже прокомментировал ситуацию.

Макет парадной формы украинской сборной для Паралимпийских игр 2026 не был согласован Международным паралимпийским комитетом. Сообщил министр Бедный в комментарии Новости.LIVE.

Что сказал Матвей Бедный о форме сборной Украины?

Все команды должны заранее присылать макеты своей формы на согласование. Украина сделала это, однако предложенный дизайн комитет не утвердил. Решение об этом было принято еще в конце прошлого года.

Бедный объяснил, что сейчас Украина сосредотачивается на дальнейших действиях. Среди возможных шагов – бойкот церемонии открытия Паралимпиады и требование не допускать политической агитации во время соревнований.

Мы должны поддерживать наших спортсменов, паралимпийцев, которые всегда успешны, и мы за них всех болеем. Надеемся, что как можно чаще флаг Украины будет подниматься над паралимпийскими Миланом и Кортиной,

– подчеркнул министр.

Что известно о форме сборной Украины?