5 марта, 12:17
2

Бедный о скандале с формой сборной Украины на Паралимпиаде-2026

Александра Власова
Основные тезисы
  • Международный паралимпийский комитет запретил украинской сборной форму с картой Украины из-за политических символов.
  • Министр Матвей Бедный заявил, что Украина рассматривает возможность бойкота церемонии открытия Паралимпиады-2026 и требования не допускать политической агитации.

Международный паралимпийский комитет запретил сборной Украины форму с картой страны, мотивируя это тем, что на ней заметили "политику". Министр молодежи и спорта Матвей Бедный уже прокомментировал ситуацию.

Макет парадной формы украинской сборной для Паралимпийских игр 2026 не был согласован Международным паралимпийским комитетом. Сообщил министр Бедный в комментарии Новости.LIVE.

Что сказал Матвей Бедный о форме сборной Украины?

Все команды должны заранее присылать макеты своей формы на согласование. Украина сделала это, однако предложенный дизайн комитет не утвердил. Решение об этом было принято еще в конце прошлого года.

Бедный объяснил, что сейчас Украина сосредотачивается на дальнейших действиях. Среди возможных шагов – бойкот церемонии открытия Паралимпиады и требование не допускать политической агитации во время соревнований.

Мы должны поддерживать наших спортсменов, паралимпийцев, которые всегда успешны, и мы за них всех болеем. Надеемся, что как можно чаще флаг Украины будет подниматься над паралимпийскими Миланом и Кортиной,
– подчеркнул министр.

Что известно о форме сборной Украины?

  • Украинская паралимпийская сборная планировала выступать в форме с картой Украины, однако МПК запретил ее из-за политических символов. Поэтому пришлось срочно подготовить альтернативный комплект, который соответствует правилам организации.

  • По международным правилам, униформа не должна содержать политических или национальных месседжей (тексты гимна, мотивационные лозунги, символы, которые могут трактоваться как политические). Карту страны также отнесли к такой категории, рассказал директор по коммуникациям организации Крейг Спенс в комментарии для издания Главком.