Украина идет второй в медальном зачете Паралимпиады-2026

В понедельник, 9 марта, состоялся третий день соревнований Паралимпийских игр. Украинские спортсмены в этот день не выступали.

Зимние Паралимпийские игры 2026 проходят с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 24 канал расскажет о турнирной таблице и текущем месте Украины.

Как выглядит таблица медалей Зимних Паралимпийских игр 2026 года?

После третьего дня соревнований лидером медального зачета осталась команда Китая, которая 9 мая получила еще одну бронзовую медаль, доведя общее количество наград до 17.

Топ-5 медального зачета Паралимпиады-2026:

Китай – 17 наград (8 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые) Украина – 10 наград (3 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых) Австрия – 4 награды (3 золотые, 1 серебряная) Италия – 5 наград (2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая) Швейцария – 3 награды (2 золотые, 1 бронзовая), пишет сайт Паралимпиады.

Медальный зачет Паралимпийских Игр-2026 (по состоянию на 9 марта) / Фото Суспільне Спорт

Какова позиция Украины в общем медальном зачете Паралимпиады?

Украинская сборная имеет в целом 10 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых, и занимает второе место в медальном зачете.

Следующие соревнования с участием украинцев состоятся во вторник, 10 марта, когда они будут выступать в лыжных гонках.

Как проходит Паралимпиада-2026 для Украины?

Среди наиболее выдающихся результатов: