Зимние Паралимпийские игры 2026 проходят с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 24 канал расскажет о турнирной таблице и текущем месте Украины.
Как выглядит таблица медалей Зимних Паралимпийских игр 2026 года?
После третьего дня соревнований лидером медального зачета осталась команда Китая, которая 9 мая получила еще одну бронзовую медаль, доведя общее количество наград до 17.
Топ-5 медального зачета Паралимпиады-2026:
- Китай – 17 наград (8 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые)
- Украина – 10 наград (3 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых)
- Австрия – 4 награды (3 золотые, 1 серебряная)
- Италия – 5 наград (2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая)
- Швейцария – 3 награды (2 золотые, 1 бронзовая), пишет сайт Паралимпиады.
Медальный зачет Паралимпийских Игр-2026 (по состоянию на 9 марта) / Фото Суспільне Спорт
Какова позиция Украины в общем медальном зачете Паралимпиады?
Украинская сборная имеет в целом 10 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых, и занимает второе место в медальном зачете.
Следующие соревнования с участием украинцев состоятся во вторник, 10 марта, когда они будут выступать в лыжных гонках.
Как проходит Паралимпиада-2026 для Украины?
Среди наиболее выдающихся результатов:
Тарас Радь – завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую медаль в индивидуальной гонке класса сидя в парабиатлоне,
Александр Казик – выиграл золотую медаль в биатлонном спринте среди спортсменов с нарушением зрения,
Анатолий Ковалевский – завоевал бронзовую награду в соревнованиях среди спортсменов с нарушением зрения,
Александра Кононова – завоевала золотую медаль в спринте и бронзу в женском биатлоне стоя,
Дмитрий Суярко – завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке по парабиатлону среди спортсменов с нарушением зрения.