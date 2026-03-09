Зимові Паралімпійські ігри 2026 проходять з 6 до 15 березня у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. 24 канал розповість про турнірну таблицю та поточне місце України.

Як виглядає таблиця медалей Зимових Паралімпійських ігор 2026?

Після третього дня змагань лідером медального заліку залишилася команда Китаю, яка 9 травня здобула ще одну бронзову медаль, довівши загальну кількість нагород до 17.

Топ-5 медального заліку Паралімпіади-2026:

Китай – 17 нагород (8 золотих, 5 срібних, 4 бронзові) Україна – 10 нагород (3 золоті, 2 срібні, 5 бронзових) Австрія – 4 нагороди (3 золоті, 1 срібна) Італія – 5 нагород (2 золоті, 2 срібні, 1 бронзова) Швейцарія – 3 нагороди (2 золоті, 1 бронзова), пише сайт Паралімпіади.

Медальний залік Паралімпійських Ігор-2026 (станом на 9 березня) / Фото Суспільне Спорт

Яка позиція України у загальному медальному заліку Паралімпіади?

Українська збірна має загалом 10 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових, і посідає друге місце в медальному заліку.

Наступні змагання за участю українців відбудуться у вівторок, 10 березня, коли вони виступатимуть у лижних перегонах.

Як проходить Паралімпіада-2026 для України?

Серед найбільш визначних результатів: