МПК уведомил Россию о наказании украинской биатлонистки за надпись "Stop War" на Паралимпиаде
- Украинской парабиатлонистке Александре Кононовой было сделано замечание за ношение сережек с надписью "Stop War" на Паралимпиаде, поскольку это нарушало регламент.
- Организаторы Паралимпиады-2026 также требовали снять украинский флаг со здания, где проживала сборная, и забрали флаг и платок у семьи украинского паралимпийца.
Украинская парабиатлонистка Александра Кононова решила участвовать в соревнованиях в серьгах сине-желтых цветов с надписью "Stop War". Организаторы Паралимпиады сделали ей замечание, объяснив, что это нарушает регламент.
Международный паралимпийский комитет похвалил сотрудников, которые не позволили украинской биатлонистке Кононовой выходить на награждение Игр-2026 в серьгах с надписью "Stop War", обвинив ее в нарушении правил. Рассказал пресс-атташе МПК Крейг Спенс российскому агентству, отметив, что Кононова пыталась показать политический лозунг против российской агрессии.
Как прокомментировал Спенс запрет сережек?
Они поняли, что Александра Кононова собиралась подняться на подиум и на ней были серьги с надписью "Остановите войну".
Он отметил, что сотрудник заметил эти серьги и понял, что это, вероятнее всего, нарушит их дополнительные правила проведения демонстраций, которые были четко доведены до сведения всех национальных комитетов до начала Игр.
Спенс добавил, что ситуация была обнаружена, урегулирована, и для них это был конец дела.
Какие еще скандалы произошли со сборной Украины на Паралимпиаде-2026?
Украинские спортсмены и официальные представители заявили о системном давлении и дискриминации на Играх.
Организаторы в первые дни соревнований требовали снять украинский флаг с фасада здания, где проживала сборная.
Как пишет Укринформ, на одном из спортивных объектов организаторы остановили семью украинского паралимпийца, которая пришла поддержать спортсмена, забрали украинский флаг и даже платок с национальным орнаментом у матери участника, после чего позволили им войти на трибуны.