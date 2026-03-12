МПК уведомил Россию о наказании украинской биатлонистки за надпись "Stop War" на Паралимпиаде

Украинская парабиатлонистка Александра Кононова решила участвовать в соревнованиях в серьгах сине-желтых цветов с надписью "Stop War". Организаторы Паралимпиады сделали ей замечание, объяснив, что это нарушает регламент.

Международный паралимпийский комитет похвалил сотрудников, которые не позволили украинской биатлонистке Кононовой выходить на награждение Игр-2026 в серьгах с надписью "Stop War", обвинив ее в нарушении правил. Рассказал пресс-атташе МПК Крейг Спенс российскому агентству, отметив, что Кононова пыталась показать политический лозунг против российской агрессии.

Смотрите также Скандал на Паралимпиаде-2026: украинской чемпионке сделали замечание из-за сережек "Stop War"

Как прокомментировал Спенс запрет сережек?

Они поняли, что Александра Кононова собиралась подняться на подиум и на ней были серьги с надписью "Остановите войну".

Он отметил, что сотрудник заметил эти серьги и понял, что это, вероятнее всего, нарушит их дополнительные правила проведения демонстраций, которые были четко доведены до сведения всех национальных комитетов до начала Игр.

Спенс добавил, что ситуация была обнаружена, урегулирована, и для них это был конец дела.

Какие еще скандалы произошли со сборной Украины на Паралимпиаде-2026?