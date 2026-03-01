"Спорт является политическим": чемпионка мира Орла Комерфорд об участии россиян на Паралимпиаде
- Чемпионка мира Орла Комерфорд выразила разочарование из-за допуска россиян и белорусов на Паралимпиаду под национальными флагами.
- Она считает, что спорт является политическим и важно, чтобы спорт оставался чистым и справедливым, без поддержки стран, которые наносят вред другим.
После допуска России и Беларуси на Паралимпиаду и разрешения использования государственной символики многие участники отказываются участвовать в церемонии открытия. По этому поводу также высказалась чемпионка мира из Ирландии Орла Комерфорд.
Легкоатлетка Комерфорд, бронзовый призер Паралимпиады-2024 и чемпионка мира-2025 в беге на 100 метров, выразила разочарование из-за допуска россиян и белорусов на Паралимпийские игры под национальными флагами. Цитирует спортсменку Rte.ie.
Смотрите также Россия и Беларусь срывают Паралимпиаду-2026 – кто объявил бойкот церемонии открытия
Что сказала Орла Комерфорд о допуске россиян?
Ситуация ее действительно разочаровывает, ведь на Олимпийских играх в Париже этих спортсменов не было, и тогда соревнования проходили легко, без их присутствия.
Комерфорд добавила, что видеть их на Паралимпийских играх после этого также очень разочаровывает.
Она выразила надежду, что это не затмит достижения других спортсменов и их невероятные выступления.
Комерфорд отметила, что спорт и политику не следует разделять.
Мы действительно хотим убедиться, что наш спорт чистый, что наш спорт справедливый, что мы не поддерживаем страны, которые наносят вред другим. Это что-то, что является центральным в моих собственных убеждениях, а также в спорте. Люди говорят, что спорт не является политическим, но спорт является политическим. Все является политическим,
– добавила параспортсменка.
Какие страны не будут присутствовать на открытии Паралимпиады-2026?
Церемония открытия Зимних Паралимпийских игр-2026 (6 марта, Верона, Италия) оказалась в центре скандала из-за решения МОК разрешить спортсменам из России и Беларуси соревноваться под национальными флагами и с гимнами.
- Украина – полный бойкот торжественных мероприятий из-за участия россиян и белорусов и попросила не показывать украинский флаг во время открытия,
- Польша – правительство и спортивные круги объявили, что не будут участвовать в открытии,
- Эстония – не только бойкот открытия, но и отказ транслировать церемонию,
- Финляндия – решение пропустить церемонию поддержали по просьбе Украины,
- Латвия – бойкот и заявление о требовании не использовать их флаг на открытии,
- Чехия – четкая позиция против участия россиян и белорусов в Паралимпийских играх, что привело к бойкоту,
- Нидерланды – делегация тоже присоединилась к бойкоту церемонии,
- Литва – премьер отменила поездку на открытие в знак протеста,
- Хорватия – правительственные представители отказались присутствовать на мероприятии,
- Канада – заявила, что не будет присутствовать на открытии в знак солидарности с Украиной.