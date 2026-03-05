Получил награду от Путина и выговор от Порошенко: чемпионы Паралимпиады, которые предали Украину

В пятницу, 6 марта, в Италии стартуют Зимние Паралимпийские игры-2026, на которой Украина будет представлена рекордным составом. Наша команда часто завоевывает много наград, однако не все спортсмены остаются верными своей стране.

Некоторые паралимпийцы меняют спортивное гражданство и выступают за другие страны, в частности Россию. Подробнее о паралимпийцах - предателях Украины рассказывает 24 канал.

Кто из паралимпийцев предал Украину?

Андрей Калина (плавание)

З открытых источников известно, что он многократно становился чемпионом Украины. Был членом национальной паралимпийской сборной Украины, с которой трижды участвовал в Паралимпийских играх. Калина получил три золотые медали, а также трижды стал серебряным и бронзовым призером этих соревнований.

В 2013 году паралимпиец переехал в Россию.

Начиная с 2015 года, выступал за российскую сборную и планировал участвовать в Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, однако из-за дисквалификации российской команды за многочисленные антидопинговые нарушения на соревнования не попал.

Получил Почетную грамоту Президента Российской Федерации в 2016 году – за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения.

В 2021 году дебютировал за сборную России на Паралимпийских играх в Токио, где получил три золотые медали.

В 2021 году президент России Владимир Путин вручал государственные награды спортсменам-победителям Паралимпийских игр. Среди них Калина был награжден орденом "Дружбы" за спортивные успехи.

Обратите внимание! Орден "Дружбы" – это государственный орден России, который вручает президент России за значительный вклад в развитие спорта, культуру, науку, экономику и др.

Андрей Калина / Фото РосСМИ

Эскендер Мустафаев

Он получил золотую медаль на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне в составе украинской команды на дистанции 50 метров вольным стилем.

После этого Мустафаев продолжил карьеру в России, где представлял страну на международных соревнованиях. За Россию он получил звание "Заслуженный мастер спорта России" и участвовал в ряде мировых чемпионатов, продолжая получать награды в плавании класса S4.

В Украине он был удостоен Ордена "За заслуги" III степени и звания "Заслуженный мастер спорта Украины".

Эскендер Мустафаев (посередине) / Фото из открытых источников

Как Порошенко наказал предателей Украины?

Петр Порошенко 14 октября 2014 года указом лишил стипендий трех спортсменов-паралимпийцев и их тренера, которые решили выступать за сборную России.

Санкции коснулись пловцов Натальи Прологаевой (также известна как Наталья Зиани), Андрея Калины, Эскендера Мустафаева и тренера Ирины Мащенко, информирует president.gov.ua.

В соответствии с положениями о стипендиях Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским видам спорта, им были прекращены выплаты, назначенные ранее указом от 7 мая 2013 года.

Среди лишенных стипендии, Наталья Прологаева является трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр 2012 года, Андрей Калина и Эскендер Мустафаев.

Сведений о Наталье Прологаевой в открытых источниках немного, однако на сайте Паралимпийского комитета указано, что сейчас ее гражданство – российское.

Что известно об участии российских военных на Паралимпиаде-2026?