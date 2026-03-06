Родственница Путина помогает российским военным стать паралимпийцами –расследование

Допуск России на Паралимпиаду и разрешение на их флаг и гимн вызвали большой резонанс. В то же время известно, что Паралимпийский комитет России вместе с движением "Здоровое отечество" привлекает раненых участников войны против Украины к спорту для реабилитации.

Связи Паралимпийского комитета России с российской армией показали связи Паралимпийского комитета России с российской армией показало издание "Вот так", которое входит в структуру международного вещания польского общественного вещателя. Эти связи помогают Кремлю оправдывать участие российских спортсменов в международных соревнованиях во время агрессии в Украине.

Что известно о российских военных в спорте?

Российские военные участвуют в зимних параспортивных дисциплинах следж-хоккей и парасноубординг, а среди летних – легкоатлетика, плавание, пауэрлифтинг, фехтование на колясках и, самое популярное, стрельба из лука, пулевая стрельба и волейбол сидя.

ПКР активно привлекает военных через проект "Мы вместе. Спорт", созданный в 2023 году на базе "альтернативной Паралимпиады" и финансируемый из российского бюджета.

Артем Торопчин, родился в 1987 году в Бориславе, Львовская область, возглавляет проект. С 2009 года он работает в Паралимпийском комитете России как первый вице-президент, а в 2023 году присоединился к экспертному совету государственного фонда помощи пострадавшим российским военным.

За первые полтора года проект охватил 880 ветеранов, а на 2025 – 2026 годы прогнозируется еще около 800 участников.

Напомним! Павел Рожков – президент Паралимпийского комитета России с 2022 года, чемпион по греко-римской борьбе и тренер. Он внесен в базу "Миротворец" как спонсор российской агрессии. Украина обвиняет его в возможных поездках на оккупированные территории, в частности в Донецк и Шахтерск в 2023 году.

Региональные отделения ПКР активно продвигают параспорт как средство реабилитации для ветеранов. Они информируют о карьерных перспективах в параспорте и организуют "больничные" соревнования, где победители получают шанс тренироваться с настоящими паралимпийцами и участвовать в официальных местных турнирах.

Кто помогает российским военным вернуться в спорт?

Государственный фонд "Защитники Отечества", создан в России по инициативе Владимира Путина, занимается поддержкой участников военных операций.

Руководителем фонда является Анна Цивилева, двоюродная племянница Путина.

Вместе с Паралимпийским комитетом России фонд реализует программы спортивной реабилитации для "ветеранов специальной военной операции". В сотрудничестве с Министерством спорта России фонд также проводит "Чемпионат России по СВО – Кубок защитников Отечества", стартовавший в 2023 году и проходящий несколько раз в год.

Финансирование мероприятия осуществляется как из федерального, так и из региональных бюджетов. Например, проведение Кубка в феврале 2025 года в Ханты-Мансийске обошлось почти в 800 тысяч долларов США.

Российские спортсмены-военные и что о них известно

Руслан Устюжин – спортсмен, выступающий в параволейболе, играет в чемпионате России, входит в национальную команду по адаптивным видам спорта и является капитаном московской команды по этому виду спорта, сформированной из граждан России, участвовавших в агрессии против Украины.

Во время общения с журналистами Устюжин, который участвовал в наступательных действиях под Киевом и во временной оккупации Изюма, заявил, что "только выполнял приказы".

Не могу сказать точно. Я не видел, чтобы сам кого-то убивал. Я только выполнял приказ и защищал свое государство. Просто слово "убивал" звучит слишком криминально,

– ответил Устюжин.

Владислав Шинкар – уроженец Донецка, бывший заместитель командира незаконного вооруженного формирования "Восток", служил вместе с пропагандистом Владленом Татарским. Занимается фехтованием на колясках. Потерял обе ноги во время попытки захватить Донецкий аэропорт весной 2015 года.

Денис Ишбулатов – полковник ВДВ, спортсмен в пулевой стрельбе. Попал в параспорт через проект "Мы вместе. Спорт".

Александр Козунов – мобилизованный, находится в резерве сборной по волейболу сидя.

Антон Бушмакин – контрактник, сапер, член сборной по гребле на байдарках и каноэ. В январе 2026 года о нем вышла документальная лента, где он заявил: цель – Паралимпиада и первое место на соревнованиях под собственным флагом и гимн.

Иван Ширяев – мобилизованный, командир мотострелкового отделения, в резерве сборной России по парасноуборду. Также мечтает выступить на Паралимпиаде.

Дмитрий Борисов – кадровый военный, спортсмен в пауэрлифтинге.

Цыден Генинов – по данным Суспільного, служил в танковой бригаде, участвовавшей в наступлении на Киеве; трое его побратимов подозреваются в убийстве 26 мирных жителей. Он занимается парастрельбой из лука через фонд "Захистики Отечества", в феврале 2024-го выступал на чемпионате мира Международного совета военного спорта. Сейчас готовится к чемпионату России, чтобы попасть на чемпионат Европы и Паралимпиаду в Лос-Анджелесе.

В перспективе хочу выступить на чемпионате Европы, чемпионате мира и отобраться на Паралимпиаду. Моя большая цель – принять участие в Паралимпиаде,

– заявил Генинов.

Антон Лишик – кадровый военный, старший прапорщик, член сборной Вооруженных Сил России по стрельбе из лука.

Журналисты также установили, что к вторжению в Украину причастны некоторые российские параспортсмены, которые входят в региональные сборные:

Ринат Васильев

Андрей Ровенский – пауэрлифтинг

– пауэрлифтинг Артемий Репкин – легкая атлетика

– легкая атлетика Батор Дагбаев – волейбол сидя

Что еще известно о российских военных в спорте?