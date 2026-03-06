Зв'язки Паралімпійського комітету Росії з російською армією показало видання "Вот так", яке входить до структури міжнародного мовлення польського суспільного мовника. Ці зв'язки допомагають Кремлю виправдовувати участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях під час агресії в Україні.

Дивіться також Намагався взяти Київ "за три дні": ГУР розповіло про російських військових, які пішли у спорт

Що відомо про російських військових у спорті?

Російські військові беруть участь у зимових параспортивних дисциплінах слідж-хокей і парасноубординг, а серед літніх – легкоатлетика, плавання, паверліфтинг, фехтування на візках та, найпопулярніше, стрільба з лука, кульова стрільба і волейбол сидячи.

ПКР активно залучає військових через проєкт "Ми разом. Спорт", створений у 2023 році на базі "альтернативної Паралімпіади" та фінансований з російського бюджету.

Артем Торопчин, народжений у 1987 році в Бориславі, Львівська область, очолює проєкт. З 2009 року він працює у Паралімпійському комітеті Росії як перший віце-президент, а у 2023 році приєднався до експертної ради державного фонду допомоги постраждалим російським військовим.

За перші півтора року проєкт охопив 880 ветеранів, а на 2025 – 2026 роки прогнозується ще близько 800 учасників.

Нагадаємо! Павло Рожков – президент Паралімпійського комітету Росії з 2022 року, чемпіон з греко-римської боротьби та тренер. Він внесений до бази "Миротворець" як спонсор російської агресії. Україна звинувачує його у можливих поїздках на окуповані території, зокрема в Донецьк і Шахтарськ у 2023 році.

Павло Рожков / Фото РосЗМІ

Регіональні відділення ПКР активно просувають параспорт як засіб реабілітації для ветеранів. Вони інформують про кар'єрні перспективи у параспорті та організовують "лікарняні" змагання, де переможці отримують шанс тренуватися зі справжніми паралімпійцями та брати участь у офіційних місцевих турнірах.

Хто допомагає російським військовим повернутися у спорт?

Державний фонд "Захисники Вітчизни", створений у Росії за ініціативою Володимира Путіна, займається підтримкою учасників військових операцій.

Керівником фонду є Ганна Цивильова, двоюрідна племінниця Путіна.

Разом із Паралімпійським комітетом Росії фонд реалізує програми спортивної реабілітації для "ветеранів спеціальної військової операції". У співпраці з Міністерством спорту Росії фонд також проводить "Чемпіонат Росії з СВО – Кубок захисників Вітчизни", що стартував у 2023 році і відбувається кілька разів на рік.

Фінансування заходу здійснюється як з федерального, так і з регіональних бюджетів. Наприклад, проведення Кубка у лютому 2025 року в Ханти-Мансійську обійшлося майже у 800 тисяч доларів США.

Російські спортмени-військові та що про них відомо

Руслан Устюжин – спортсмен, який виступає у параволейболі, грає в чемпіонаті Росії, входить до національної команди з адаптивних видів спорту і є капітаном московської команди з цього виду спорту, сформованої з громадян Росії, що брали участь в агресії проти України.

Під час спілкування з журналістами Устюжин, який брав участь у наступальних діях під Києвом та у тимчасовій окупації Ізюму, заявив, що "лише виконував накази".

Не можу сказати точно. Я не бачив, щоб сам когось убивав. Я лише виконував наказ і захищав свою державу. Просто слово "вбивав" звучить занадто кримінально,

– відповів Устюжин.

Владислав Шинкар – уродженець Донецька, колишній заступник командира незаконного збройного формування "Восток", служив разом із пропагандистом Владленом Татарським. Займається фехтуванням на колясках. Втратив обидві ноги під час спроби захопити Донецький аеропорт навесні 2015 року.

– уродженець Донецька, колишній заступник командира незаконного збройного формування "Восток", служив разом із пропагандистом Владленом Татарським. Займається фехтуванням на колясках. Втратив обидві ноги під час спроби захопити Донецький аеропорт навесні 2015 року. Денис Ішбулатов – полковник ВДВ, спортсмен у кульовій стрільбі. Потрапив у параспорт через проєкт "Ми разом. Спорт".

Олександр Козунов – мобілізований, перебуває у резерві збірної з волейболу сидячи.

Антон Бушмакін – контрактник, сапер, член збірної з веслування на байдарках і каное. У січні 2026 року про нього вийшла документальна стрічка, де він заявив: мета – Паралімпіада та перше місце на змаганнях під власним прапором і гімн.

Іван Ширяєв – мобілізований, командир мотострілецького відділення, у резерві збірної Росії з парасноуборду. Також мріє виступити на Паралімпіаді.

Іван Ширяєв / Фото РосЗМІ

Дмитро Борисов – кадровий військовий, спортсмен у пауерліфтингу.

Циден Гєнінов – за даними Суспільного, служив у танковій бригаді, що брала участь у наступі на Києві; троє його побратимів підозрюються у вбивстві 26 мирних жителів. Він займається парастрільбою з лука через фонд "Захистики Вітчизни", у лютому 2024-го виступав на чемпіонаті світу Міжнародної ради воєнного спорту. Наразі готується до чемпіонату Росії, щоб потрапити на чемпіонат Європи та Паралімпіаду в Лос-Анджелесі.

У перспективі хочу виступити на чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу та відібратися на Паралімпіаду. Моя велика мета – взяти участь у Паралімпіаді,

– заявив Гєнінов.

Цидєн Гєнінов / Фото РосЗМІ

Антон Лішик – кадровий військовий, старший прапорщик, член збірної Збройних Сил Росії зі стрільби з лука.

Журналісти також встановили, що до вторгнення в Україну причетні деякі російські параспортсмени, які входять у регіональні збірні:

Ринат Васильєв

Андрій Ровенський – пауерліфтинг

– пауерліфтинг Артемій Рєпкін – легка атлетика

– легка атлетика Батор Дагбаєв – волейбол сидячи

Що ще відомо про російських військових у спорті?