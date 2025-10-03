Встретил своего брата: пилот Формулы-1 опозорился совместным фото с фанатом Кадырова
- Французский пилот Формулы-1 Исак Аджар опубликовал фото с российским бойцом ММА Хамзатом Чимаевым, что вызвало критику из-за связей Чимаева с Рамзаном Кадыровым.
- Исак Аджар стал самым молодым французским гонщиком, поднявшимся на подиум Формулы-1, но его репутация пострадала после дружбы с Чимаевым, которого критикуют за поддержку Кадырова.
Французский пилот Формулы-1 Исак Аджар испортил свою репутацию. Автогонщик команды Ред Булл опубликовал фото с российским бойцом ММА Хамзатом Чимаевым, известного своими связями с Рамзаном Кадыровым.
21-летний Исак Аджар в 2025 году дебютировал в Формуле-1 и стал самым молодым французским гонщиком, поднявшимся на подиум королевских гонок. Однако все достижения спортсмена меркнут после его позорного поступка, пишет 24 Канал.
Как пилот Формулы-1 опорочил свою репутацию?
Исак Аджар поделился со своими подписчиками в инстаграме совместным фото с российским чемпионом UFC Хамзатом Чимаевым. Более того, он регулярно лайкает публикации сторонника военного преступника Рамзана Кадырова.
"Встретил своего брата Хамзата и поехал в Токио", – подписал совместное фото французский гонщик.
Исаак Аджар и Хамзат Чимаев / фото из инстаграма пилота Формулы-1
Справка. Исаак Аджар родился в Париже. Он имеет двойное гражданство Франции и Алжира. 31 августа 2025 года Аджар в рамках чемпионата Формулы-1 занял третье место в Гран-при Нидерландов.
Что известно о связях Чимаева с Кадыровым?
- Отметим, что Хамзат Чимаев во время соревнований скрывается под флагом ОАЭ. Это позволяет ему соревноваться несмотря на санкции против российских спортсменов.
- Чимаев близок к так называемому руководителю Чечни Рамзану Кадырову. Он одобряет его действия и при случае посвящает ему победы на турнирах.
- Бывший чемпион UFC Шон Стринкленд резко раскритиковал Хамзата Чимаева за связи с главарем боевиков Кадыровым. В интервью MMA Weekly американец назвал россиянина "чеченской проституткой".