Французький пілот Формули-1 Ісак Аджар зіпсував свою репутацію. Автогонщик команди Ред Булл опублікував фото з російським бійцем ММА Хамзатом Чімаєвим, відомого своїми зв'язками з Рамзаном Кадировим.

21-річний Ісак Аджар у 2025 році дебютував у Формулі-1 та став наймолодшим французьким гонщиком, що піднявся на подіум королівських перегонів. Однак усі досягнення спортсмена тьмяніють після його ганебного вчинку, пише 24 Канал.

Як пілот Формули-1 спаплюжив свою репутацію?

Ісак Аджар поділився зі своїми підписниками в інстаграмі спільним фото з російським чемпіоном UFC Хамзатом Чімаєвим. Ба більше, він регулярно лайкає публікації прихильника військового злочинця Рамзана Кадирова.

"Зустрів свого брата Хамзата та поїхав до Токіо", – підписав спільне фото французький гонщик.

Ісаак Аджар і Хамзат Чімаєв / фото з інстаграму пілота Формули-1

Довідка. Ісак Аджар народився у Парижі. Він має подвійне громадянство Франції та Алжиру. 31 серпня 2025 року Аджар в рамках чемпіонату Формули-1 посів третє місце у Гран-прі Нідерландів.

Що відомо про зв'язки Чімаєва з Кадировим?