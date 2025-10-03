21-річний Ісак Аджар у 2025 році дебютував у Формулі-1 та став наймолодшим французьким гонщиком, що піднявся на подіум королівських перегонів. Однак усі досягнення спортсмена тьмяніють після його ганебного вчинку, пише 24 Канал.
Як пілот Формули-1 спаплюжив свою репутацію?
Ісак Аджар поділився зі своїми підписниками в інстаграмі спільним фото з російським чемпіоном UFC Хамзатом Чімаєвим. Ба більше, він регулярно лайкає публікації прихильника військового злочинця Рамзана Кадирова.
"Зустрів свого брата Хамзата та поїхав до Токіо", – підписав спільне фото французький гонщик.
Ісаак Аджар і Хамзат Чімаєв / фото з інстаграму пілота Формули-1
Довідка. Ісак Аджар народився у Парижі. Він має подвійне громадянство Франції та Алжиру. 31 серпня 2025 року Аджар в рамках чемпіонату Формули-1 посів третє місце у Гран-прі Нідерландів.
Що відомо про зв'язки Чімаєва з Кадировим?
- Зазначимо, що Хамзат Чімаєв під час змагань ховається під прапором ОАЕ. Це дозволяє йому змагатися попри санкції проти російських спортсменів.
- Чімаєв близький до так званого керівника Чечні Рамзана Кадирова. Він схвалює його дії та за нагоди присвячує йому перемоги на турнірах.
- Колишній чемпіон UFC Шон Стрінкленд різко розкритикував Хамзата Чімаєва за зв'язки з ватажком бойовиків Кадировим. В інтерв'ю MMA Weekly американець назвав росіянина "чеченською повією".