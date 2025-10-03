21-летний Исак Аджар в 2025 году дебютировал в Формуле-1 и стал самым молодым французским гонщиком, поднявшимся на подиум королевских гонок. Однако все достижения спортсмена меркнут после его позорного поступка, пишет 24 Канал.

Читайте также Большой удар: звезда Формулы-1 сообщил о серьезной потере члена семьи, который был в коме

Как пилот Формулы-1 опорочил свою репутацию?

Исак Аджар поделился со своими подписчиками в инстаграме совместным фото с российским чемпионом UFC Хамзатом Чимаевым. Более того, он регулярно лайкает публикации сторонника военного преступника Рамзана Кадырова.

"Встретил своего брата Хамзата и поехал в Токио", – подписал совместное фото французский гонщик.

Исаак Аджар и Хамзат Чимаев / фото из инстаграма пилота Формулы-1

Справка. Исаак Аджар родился в Париже. Он имеет двойное гражданство Франции и Алжира. 31 августа 2025 года Аджар в рамках чемпионата Формулы-1 занял третье место в Гран-при Нидерландов.

Что известно о связях Чимаева с Кадыровым?