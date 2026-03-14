Пономаренко в огне: вундеркинд Динамо повторил рекорд киевского клуба в чемпионате Украины
- Матвей Пономаренко забил в шестом матче УПЛ подряд.
- По этому показателю игрок повторил рекорд Динамо в чемпионате Украины.
Нападающий Динамо Матвей Пономаренко продолжает зажигать в чемпионате Украины. После назначения Игоря Костюка форвард начал забивать с бешеной скоростью.
Очередным успешным матчем для Матвея стала игра против Оболони в рамках 20-го тура УПЛ, сообщает 24 Канал. Гол Пономаренко принес Динамо победу в киевском дерби со счетом 2:1.
Какой рекорд у Пономаренко?
На 40-й минуте Матвей откликнулся на пас от Пихаленка и точно пробил мимо кипера. Это был шестой матч УПЛ подряд, в котором Пономаренко отметился голом.
Это позволило игроку стать рекордсменом Динамо. Ранее только трем игрокам киевлян удавалось отличиться голом в шести играх подряд. Речь о Максиме Шацких, Диогу Ринкона и Виктора Цыганкова.
Первый имел голевую серию на стыке сезоне 2002 – 2003 и 2003 – 2004. В свою очередь бразилец зажигал в кампании 2005 – 2006, а действующий вингер Жироны – в сезоне 2017 – 2018.
При этом Матвей еще имеет шанс побить аналогичный рекорд для всей УПЛ. Двум экс-игрокам Шахтера удавалось оформить более длинные результативные серии:
- Алекс Тейшейра – 10 матчей в сезоне 2017 – 2018
- Алекс Тейшейра – 7 матчей в сезонах 2015 – 2016 и 2016 – 2017
- Андрей Воробей – 7 матчей в сезоне 2000 – 2001
Отметим, что в этом сезоне Пономаренко забил уже 9 голов в 15-ти матчах всех турниров. Футболист лидирует в гонке бомбардиров УПЛ, имея по восемь мячей вместе с Филиппом Будковским (Заря), Бабукаром Фалом (Карпаты) и Николаем Гайдучиком (Полесье).
Как Динамо выступает в сезоне 2025 – 2026?
- "Бело-синие" неплохо начали текущий сезон, выиграв четыре подряд матча в УПЛ. Также Динамо прошло Хамрун Спартанс в квалификации Лиги чемпионов.
- Однако после этого команду ждал спад. Динамо вылетело из ЛЧ от кипрского Пафоса и потерпело неудачу в квалификации Лиги Европы, уступив Маккаби Тель-Авив.
- "Бело-синие" попали в основную стадию Лиги конференций, где заняли лишь 27 место и не вышли в плей-офф. В чемпионате же команда провела ужасную осень.
- "Бело-синие" выиграли лишь один из 10-ти осенних матчей в УПЛ, из-за чего с должности главного тренера был уволен Александр Шовковский. На его место был назначен Игорь Костюк.
- В турнирной таблице УПЛ команда поднялась на третье место, но у Полесья еще есть игра в запасе. Также Динамо продолжает выступление в Кубке Украины, дойдя до полуфинала.