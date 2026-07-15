ФИФА готовит наказания для тренеров ЧМ-2026 за критику

В ФИФА готовятся к "санкциям" в отношении тренеров и футболистов, не согласных с работой судей на ЧМ-2026. Такая практика не станет новостью.

По окончании чемпионата мира некоторых участников могут ждать неприятные сюрпризы. Об этом сообщило издание The Athletic.

Почему планируют прибегнуть к мерам в ФИФА

Там готовят наказания для участников матчей, которые публично критиковали судейство на ЧМ-2026, как Дидье Дешам после проигранного полуфинального матча.

Официальной причиной будет указана "дискредитация игры". Все решения по этому поводу будут приняты уже после финала, то есть в послетурнирный период. Основанием для наказаний послужат отчеты, а также другие факторы.

Нечто подобное уже делали ранее, но с некоторыми отличиями.

Как эта практика выглядела в Катаре-2022

Во время прошлого чемпионата мира ФИФА тоже наказала определенное количество участников после турнира. Однако тогда, как правило, не наказывали за критику судей.

Свое наказание после некоторой паузы от ФИФА получили национальные федерации Мексики, Сербии и Эквадора. Тогда все наказания касались различных скандирований болельщиков.

Среди футболистов наказанием были подвергнуты четверо уругвайцев, принявших участие в потасовке в матче против Ганы. Фернандо Муслера, Хосе Мария Хименес, Эдинсон Кавани и Диего Годин получили по несколько матчей дисквалификации и штрафы в размере до 20 000 евро каждый.

Отметим, что ЧМ-2026 ознаменовался несколькими скандальными эпизодами с участием арбитров. В четвертьфинале между Норвегией и Англией французская бригада арбитров якобы "проспала" касание мячом кабеля камеры-паука.

Еще в начале турнира Алжирская футбольная ассоциация решила подать официальный протест в ФИФА из-за эпизодов в матче против Аргентины (0:3). В частности, из-за карточки, которую не получил Лионель Месси.