Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко высказался об игре киевлян под руководством Александра Шовковского. Леоненко рассказал, что команда Шовковского показывает вообще никакую игру.

Виктор Леоненко заявил, что отсутствие игры является самым страшным фактором для Динамо. По словам бывшего футболиста, матчи киевлян даже не интересно смотреть, передает 24 Канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

Что сказал Леоненко о Шовковском и игре киевлян под его руководством?

Такие плохие выступления столичного гранда отбивают у фанов с многолетним стажем желание поддерживать команду. Леоненко считает, что ключевым поединком для Александра Шовковского во главе киевского Динамо будет украинское "Классическое" против донецкого Шахтера в 1/8 финала Кубка Украины-2025/2026.

Это самое страшное, что игры нет. Думаю, Шовковский и сам не сможет объяснить, во что играет его команда. Матчи киевлян реально неинтересно смотреть. От Динамо уже отворачиваются люди, которые болели за клуб 40 – 50 лет. Думаю, кубковая игра против Шахтера будет главным матчем для Шовковского. Про еврокубки и говорить нечего, мы там просто мучаемся. Для нас сейчас все команды сложные,

– сказал Леоненко.

Также Виктор Евгеньевич предположил, кто мог бы возглавить киевлян после возможного увольнения Шовковского. Здесь Леоненко назвал сразу несколько кандидатур – Анатолия Бессмертного, Юрия Мороза и Александра Заварова.

К слову, другой бывший футболист Динамо Олег Саленко в интервью Meta заявил, что Шовковский не справляется с ролью тренера Динамо, призвав уволить СаШо.

"Динамо всегда должно быть Динамо, и не важно, матч это с Зарей, Шахтером или еще с кем-то. Нужен жесткий тренер, который смог бы наладить весь процесс. Я, как бывший динамовец, переживаю за команду, и хочу, чтобы с Динамо считались в Европе, но реноме клуба уже давно потеряно", – сказал Саленко.

Главное о работе Шовковского в Динамо?