Бубка и не только: топ-5 спортсменов-предателей Украины

Украинские спортсмены призваны защищать интересы государства на международных турнирах и прославлять украинский флаг. К сожалению, не все атлеты отличаются хорошей репутацией.

Среди спортивного сообщества Украины есть немало спортсменов, которые предали Родину в трудные времена. 24 Канал вспоминает топ-5 известных представителей спорта с репутацией предателя.

По теме Скандал с Бубкой: почему его называют предателем и требуют лишить звания Героя Украины

Сергей Бубка



Сергей Бубка опозорился реакцией на дисквалификацию Гераскевича / фото НОК Украины

Имя/я Бубки снова появилось на слуху после скандальной дисквалификации Владислава Гераскевича на зимней Олимпиаде-2026. Сергей представляет Украину в Международном олимпийском комитете.

Однако легендарный легкоатлет не стал на защиту украинца и решил отмолчаться. В конце концов скандальная история Бубки началась гораздо раньше, когда он еще возглавлял НОК Украины.

Долгое время уроженец Луганска не признавал нападения России на его Родину и не называл эту страну агрессором. В начале полномасштабного вторжения в 2022-м Сергей выехал из Украины и долго игнорировал нападение россиян.

А позже журналисты выяснили, что Бубка и его брат имеют компанию на оккупированных территориях Украины. Она сотрудничает с российской амией и поставляет ей топливо. К сожалению, Сергей до сих пор остается без санкций и даже носит звание Героя Украины.

Яна Клочкова



Яна Клочкова сейчас живет в оккупированном Крыму / фото из фейсбука спортсменки

Что же касается четырехкратной победительницы Олимпийских игр, то ее история измены также проявилась с войной. Клочкова после начала войны в 2014-м публично не комментировала нападение России и аннексию Крыма.

Именно уроженкой этого полуострова Яна и является. А перед началом полномасштабного вторжения Клочкова выехала в Крым и осела там вместе с сыном. Там она живет и до сих пор, платит налоги в российский бюджет и игнорирует убийства ее сограждан.

Анатолий Тимощук



Анатолий Тимощук является одним из трех победителей ЛЧ из Украины / фото Getty Images

Тимощук – наиболее позорный представитель украинского футбола во времена независимости. В свое время легенда Шахтера прославлял страну на международной арене, достигая успехов с Баварией.

Также Анатолий стал лучшим гвардейцем сборной Украины, наиграв за нее 144 матча. Футболист всегда отличался общением на украинском, сине-желтой повязкой на голове и задорным пением гимна.

Но все это исчезло после 2016 года, когда хавбек завершил карьеру. Анатолий принял предложение Зенита и вошел в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга, который спонсирует государственная компания "Газпром".

Очевидно, что после этого Тимощук перестал комментировать войну в Украине и проигнорировал начало полномасштабной агрессии. А в 2024-м Анатолий окончательно снял маску и публично присоединился к сбору средств в помощь "жертвам нападения ВСУ на Курщину".

София Лискун



София Лискун предала Украину после полномасштабного вторжения / фото Суспільне

23-летняя прыгунья в воду родилась в Луганске. С 2014 года София проживала и тренировалась в Киеве. Среди ее достижений – "серебро" на чемпионате мира-2022 (смешанная синхронная вышка, 10 метров).

Также Лыскун становилась двукратной чемпионкой Европы. Впрочем в 2025-м девушка шокировала неожиданным переездом в Россию и публичным принятием ее гражданства.

Она обвиняла Украину в "политизации" спортсменов и некомпетентном подходе к подготовке спортсменов в Украине. Из-за этого Лыскун лишили украинской стипендии.

Василий Ломаченко



Василий Ломаченко действует не в интересах Украины / фото Getty Images

Что же касается одного из лучших боксеров Украины, то его кейс больше похож на Бубку. Он открыто не поддержал армию России, но все его действия направлены против Украины и на поддержку страны-террористки.

Ломаченко является активным сторонником пророссийской организации УПЦ МП, которая была обвинена в связях с Россией. Боксер публично критикует власть из-за "притеснения на религиозной основе".

Также Василий не чурается постоянно общаться на русском и фотографироваться со сторонниками Путина из мира спорта. При этом в 2022-м боксер вступил в теробороны Белгород-Днестровского.

Но похоже, что это была лишь показательная акция. Позже он отказывался называть Россию страной-агрессором и даже вяло отреагировал на разрушение агрессорами его родной школы. Неудивительно, что с такой позицией Ломаченко решил поддержать Бубку.