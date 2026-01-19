Суркисы хотели отправить лидера сборной Украины на фронт: экс-игрок Динамо прятался в Испании

Украинский футболист Виктор Цыганков нынче является одним из лидеров Жироны. Вингер уже три года выступает в испанском клубе после его неоднозначного трансфера из Динамо.

В январе 2023-го Виктор не хотел возвращаться в Динамо со сборов и требовал трансфера в Жирону. Интересными подробностями того перехода поделился известный инсайдер Игорь Бурбас, сообщает 24 Канал.

Хотели ли Цыганкова отправить на войну?

По информации журналиста, владельцы Динамо угрожали Цыганкову отправить его на фронт. Они требовали от игрока продлить контракт с клубом, который завершался летом того же года.

Тогда Виктор уехал на отдых в Израиль, а после этого скрывался в Испании в доме брата Пепа Гвардиолы. Вингер боялся возвращаться в Украину и ждал, что Жирона и Динамо договорятся по трансферу.

Цыганков уехал в Испанию и прятался дома у Пере Гвардиолы. Там он чувствовал себя в безопасности. Потом начался шантаж и запугивание игрока со стороны владельцев Динамо.ему говорили, что если не продлит контракт, то уйдет на фронт. Не знаю, были ли какие-то методы, или нет. Может, есть какие-то возможности у братьев Суркисов отправлять футболистов туда. В итоге там договорились, что какую-то компенсацию Динамо все же получит,

– рассказал Бурбас.

Стоит отметить, что на тот момент правила мобилизации в Украине действовали для мужчин от 27 лет. Цыганкову же тогда было 25, поэтому законных оснований для призыва футболиста не было.

Согласно данным Transfermarkt, Динамо получило 5 миллионов евро за переход Цыганкова, а также прописало определенный процент от будущей перепродажи игрока. Виктор же до сих пор играет за Жирону и является лидером сборной Украины (13 голов в 63-х матчах).

Как Цыганков играет за Жирону?