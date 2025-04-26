В воскресенье, 27 апреля, состоятся заключительные матчи 26-го тура УПЛ. Одним из них будет украинское "классическое" между Шахтерам и Динамо.

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Сыграет ли Судаков против Динамо

В матче против Полесья лидер "горняков" вышел лишь на 82-й минуте. Как ранее отмечал тренер Шахтера Марино Пушич, в матче с "волками" Судаков играл "на уколах".

В частности на тренировке футболист будет работать отдельно от команды.

Сам Судаков сообщил, что не знает, примет ли участие в матче, пишет 24 канал со ссылкой на "Чемпион".

На данный момент я еще не готов на сто процентов. Завтра будем перед игрой принимать решение,

– сообщил Георгий.

Справка. В сезоне-2024/2025 Георгий Судаков сыграл 35 матчей за Шахтер, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что начало матча Шахтер – Динамо запланировано на 18:00.