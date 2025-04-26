У неділю, 27 квітня, відбудуться завершальні матчі 26-го туру УПЛ. Одним з них буде українське "класичне" між Шахтарам і Динамо.
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Чи зіграє Судаков проти Динамо
У матчі проти Полісся лідер "гірників" вийшов лише на 82-й хвилині. Як раніше зазначав тренер Шахтаря Маріно Пушич, у матчі з "вовками" Судаков грав "на уколах".
Зокрема на тренуванні футболіст працюватиме окремо від команди.
Сам Судаков повідомив, що не знає, чи візьме участь в матчі, пише 24 канал з посиланням на "Чемпіон".
На цей час я ще не готовий на сто відсотків. Завтра будемо перед грою ухвалювати рішення,
– повідомив Георгій.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв 35 матчів за Шахтар, у яких забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.
Відзначимо, що початок матчу Шахтар – Динамо запланований на 18:00.