ПСЖ вдевятером эффектно переиграл Баварию и прошел в полуфинал Клубного чемпионата мира

В субботу, 5 июля, состоялся четвертьфинал Клубного чемпионата мира-2025 по футболу между ПСЖ и Баварией. В полуфинал турнира пробился клуб из Парижа.

Четвертьфинальная стадия Клубного чемпионата мира-2025 в самом разгаре! Центральная встреча этой стадии прошла в Атланте, где встретились ПСЖ и Бавария, сообщает 24 Канал.

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Битва фаворитов

Эти команды считались одними из главных фаворитов всего турнира. Мюнхенцы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Германии, тогда как ПСЖ покорились все возможные титулы.

Безусловно, главным стал Кубок чемпионов, добытый в разгромном финале против Интера (5:0). Героем того финала стал Дезире Дуэ, который оформил дубль.

Впрочем, на клубном Мундиале француз не забил ни одного гола. Но именно ему суждено было стать героем матча против Баварии. Мюнхенцам в целом удавалось играть на равных с ПСЖ и моментами даже преобладать соперника.

ПСЖ – Бавария 2:0

Гол: Дуэ, 78, Дембеле, 90+7.

Немало моментов имел Олисе, который трижды пробивал в створ ворот. Однако каждый из ударов отразил Доннарумма. В конце концов фортуна также не была на стороне Баварии.

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Подопечные Компани потеряли сразу двух игроков в первом тайме из-за повреждений. Станишич отыграл всего полчаса, но главным ударом по Баварии стала травма Мусиалы.

Лидер команды сломал ногу перед перерывом и теперь нескоро вернется в строй. В итоге парижане дождались своего момента на 78 минуте. Невеш нашел Дуэ перед штрафной площадкой Баварии и тот точно пробил в противоход Нойера.

Бавария получила шанс на камбэк после двух удалений у французов. Под занавес матча Вильян Пачо сыграл прямой ногой в Леона Горецку, а Люка Эрнандес локтем отмахнулся от соперника.

Компенсированное время ПСЖ проводил вдевятером, но Бавария этим воспользоваться не смогла. Был гол Кейна с подачи с фланга, но перед этим Гарри залез в офсайд.

А вот Дембеле таки удалось забить свой гол на последней минуте, реализовав контратаку. Поэтому ПСЖ идет в полуфинал, где будет играть против победителя пары Реал – Боруссия.

Обзор матча ПСЖ – Бавария: смотреть видео