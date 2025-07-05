Как ПСЖ прибил Баварию в меньшинстве: видео голов четвертьфинала Клубного чемпионата мира

ПСЖ сыграло против Баварии в четвертьфинале Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Полуфиналистом турнира стала команда из Франции благодаря двум мячам в концовке.

На Клубном чемпионате мира-2025 отыграли третий четвертьфинал. В центральной игре этой стадии французский ПСЖ противостоял чемпиону Германии Баварии, сообщает 24 Канал.

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Обзор матча ПСЖ – Бавария

Львиную долю матча команды выдавали равную игру. ПСЖ больше владел инициативой, тогда как атаки Баварии выдавались более острыми. Один только Олисе трижды бил в створ, но подопечных Энрике спасал Доннарумма.

Развязка наступила на исходе основного времени. На 78 минуте ПСЖ открыл счет усилиями Дуэ. Вингер получил мяч от Невеша перед штрафной площадкой Баварии и на противоходе удачно поймал Нойера.

Как Дуэ открыл счет: смотреть видео

После этого Бавария получила шанс на камбэк благодаря удалениям в составе ПСЖ. Сначала Пачо влетел прямой ногой в Горецку и покинул поле.

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А в компенсированное время Люка Эрнандес отмахнулся локтем от оппонента и оставил ПСЖ вдевятером. Однако это Баварии не помогло. Мюнхенский клуб умудрился пропустить второй раз в контратаке.

Дембеле забил в матче ПСЖ – Бавария: смотреть видео

Хакими накрутил сразу трех соперников на фланге и выдал пас на Дембеле. Тот и установил финальный счет 2:0. ПСЖ выходит в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с Реалом или Боруссией.

Обзор матча ПСЖ – Бавария: смотреть видео