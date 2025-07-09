Накануне полуфинала Клубного чемпионата мира: история матчей между ПСЖ и Реалом
- ПСЖ и Реал сыграют друг с другом в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025.
- Команды отыграли 15 очных матчей за всю историю.
Парижский и мадридский гранды сыграли немало матчей друг против друга на международной арене. Рассказываем подробнее, какая из команд имела больше успеха.
Обновленный Клубный чемпионат мира-2025 приближается к завершению. Во втором полуфинале турнира сойдутся главные его фавориты – ПСЖ и Реал, сообщает 24 Канал.
Следите с нами Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Реал в полуфинале Клубного чемпионата мира
Очные матчи команд
Команды являются постоянными участниками Лиги чемпионов. Всего за всю историю ПСЖ и Реал сыграли 15 очных матчей, в которых небольшое преимущество на стороне мадридцев.
"Бланкос" выиграли семь игр, тогда как парижане – 5. Еще три встречи завершились вничью. При этом в рамках Лиги чемпионов было только восемь очных сражений.
История матчей между ПСЖ и Реалом:
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|МАТЧ
|ПЕРВАЯ ИГРА
|ВТОРАЯ ИГРА
|1992-1993
|Кубок УЕФА
|1/4 финала
|Реал – ПСЖ
|3:1
|1:4
|1993-1994
|Кубок обладателей Кубков
|1/4 финала
|Реал – ПСЖ
|0:1
|1:1
|Товарищеский матч (2013 год)
|Реал – ПСЖ
|1:0
|-
|Товарищеский матч (2014 год)
|Реал – ПСЖ
|1:3
|-
|2015-2016
|Лига чемпионов
|группа
|ПСЖ – Реал
|0:0
|0:1
|2016
|Международный Кубок чемпионов
|группа
|Реал – ПСЖ
|1:3
|-
|2017-2018
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|Реал – ПСЖ
|3:1
|2:1
|2019-2020
|Лига чемпионов
|группа
|ПСЖ – Реал
|3:0
|2:2
|2021-2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|ПСЖ – Реал
|1:0
|1:3
Трижды дальше проходил Реал, еще в одном случае торжествовал ПСЖ. Последняя встреча команд состоялась в 1/8 финала сезона 2021-2022. Тогда французы одержали минимальную победу дома, однако уступили на выезде 1:3.
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Напомним, что матч ПСЖ – Реал начнется 9 июля в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары пройдет в финал Клубного чемпионата мира, где сыграет с Челси.