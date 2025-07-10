ПСЖ эффектно вынес Реал в полуфинале Клубного чемпионата мира благодаря диким ошибкам защитников
- ПСЖ победил Реал со счетом 4:0 в полуфинале Клубного чемпионата мира.
- Дубль на свой счет записал Фабиан Руис, еще по мячу забили Дембеле и Рамуш.
- В финале Клубного ЧМ парижане сыграют против Челси 13 июля.
Парижане легко воспользовались ужасными ошибками Реала в защите еще в первом тайме. Как следствие, ПСЖ без проблем выходит в свой первый финал Клубного чемпионата мира.
В среду, 9 июля, в Нью-Йорке состоялся второй полуфинал Клубного чемпионата мира-2025. В борьбе за место в финале турнира противостояли ПСЖ и Реал, сообщает 24 Канал.
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Бой фаворитов
Именно эти команды считались фаворитами всего турнира. Команды уверенно прошли дистанцией КЧМ, допустив лишь по одной осечке в группе. Более того, ПСЖ вообще пропустил лишь один мяч, но при этом разгромил Атлетико и Интер Майами.
Кроме того, отчетная игра подавалась еще и через призму персоны Килиана Мбаппе. Нападающий стал легендой ПСЖ и лучшим бомбардиром в истории клуба, однако со скандалом ушел из команды и теперь еще и судится с ней.
Прошлые матчи француз не играл в основе, но теперь Алонсо решил выпустить его со старта в паре с Гонсало Гарсией. А вот на Хейсена и Александера-Арнольда Реал не мог рассчитывать, поэтому в центр защиты вернулся Рауль Асенсио.
ПСЖ – Реал 4:0
Голы: Руис, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 87.
И уже первые же минуты матча показали, насколько несыгранной является оборона "бланкос". На шестой минуте Асенсио на ровном месте подарил Дембеле мяч в своей площадке.
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Тот отпасовал на свободного Руиса, который расстрелял пустые ворота. А уже через несколько минут "привоз" оформил Рюдигер. Немец подарил Дембеле выход один на один и тот не упустил свой шанс.
Реал попытался ответить опасностью со стороны Мбаппе и хавбеков. Однако Килиана "съели" защитники, а дальние удары не достигали цели. В свою очередь Винисиус и Гонсало Гарсия вообще растворились на поле.
Как Руис и Дембеле забили быстрые голы: смотреть видео
В результате, ПСЖ установил контроль над игрой и смог забить в третий раз. Французы организовали эффектную контратаку, в конце которой Руис оформил дубль после прострела Хакими.
После этого результат де-факто был предопределен. Реал смог оправиться лишь после перерыва и создать иллюзию прессинга ворот Доннаруммы. Но по-настоящему острых моментов было мало.
Фабиан Руис оформил дубль в матче ПСЖ – Реал: смотреть видео
При этом и ПСЖ еще и забил четвертый, когда Рамуш удачно завершил контратаку в конце встречи. Таким образом ПСЖ достигает своего и выходит в финал Клубного чемпионата мира.
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Там соперником команды Луиса Энрике станет лондонский Челси. Игра состоится 13 июля в Нью-Йорке. Победа в этой игре позволит ПСЖ выиграть уже пятый трофей в 2025 году.