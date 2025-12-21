Так Путина еще не унижали: в сети завирусило видео, как пилоты Ф-1 унизили лидера Кремля
- Во время Гран-при России 2016 года пилот Нико Росберг проигнорировал президента России Владимира Путина, что вызвало неудобство для последнего.
- Формула-1 разорвала контракт с Гран-при России после вторжения в Украину в 2022 году, а также отменила все трансляции гонок на территории России.
Забавный инцидент произошел во время проведения Гран-при России 2016 года в Сочи. Российский диктатор хотел лично поздравить победителя гонки немца Нико Росберга.
В сети опубликовали видео из комнаты для отдыха, где находился Владимир Путин. Кровавый диктатор неловко чувствовал себя из-за игнора звезд "королевских гонок", сообщает 24 Канал.
Как пилоты Формулы-1 унизили Путина?
По видео видно, что автогонщики не слишком радовались встрече с президентом России. Главным героем ролика стал Нико Росберг.
Победитель этапа в Сочи долго не хотел замечать российского политика. Сначала Росберг прошел мимо Путина, чтобы поговорить с финном Кими Райкконеном. После непринужденного общения немец пошел на весы.
Все это время президент России ожидал, когда победитель Гран-при обратит на него внимание. Только завершив все свои дела, Нико подошел к диктатору и поздоровался с ним.
Видео, как Нико Росбер не замечал Владимира Путина
Ранее сообщалось, что новым чемпионом Формулы-1 2025 года стал Ландо Норрис. Пилот команды Макларен опередил на два балла Макса Ферстаппена.
Как Россию выбросили из Формулы-1?
- Начиная с 2014 года в Сочи проводился Гран-при России, который входил в зачет чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Этап в стране-агрессоре проводился до 2022 года.
- Все изменилось после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Руководство Формулы-1 отреагировало на безосновательную агрессию.
- Со страной-террористкой разорвали контракт рассчитанный до 2025 года на проведение этапа Гран-при России под Санкт-Петербургом. Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали в интервью F1ingenerale.com отрицал возобновление сотрудничества с Россией в будущем.
- Формула-1 отменила все трансляции гонок на территории страны-агрессора. Гоночная команда Haas F1 Team разорвала спонсорский контракт с российской компанией "Уралкалий" олигарха Дмитрия Мазепина. А его сын гонщик Никита Мазепин больше не выступал за американскую команду Haas.