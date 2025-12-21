Так Путіна ще не принижували: у мережі завірусило відео, як пілоти Ф-1 зневажили лідера Кремля

Кумедний інцидент трапився під час проведення Гран-прі Росії 2016 року у Сочі. Російський диктатор хотів особисто привітати переможця гонки німця Ніко Росберга.

У мережі опублікували відео з кімнати для відпочину, де перебував Володимир Путін. Диктатор ніяково почувався через ігнор зірок "королівських перегонів", повідомляє 24 Канал.

Читайте також Ферстаппен випередив Норріса: скільки заробили пілоти Формули-1 за сезон 2025 року

Як пілоти Формули-1 принизили Путіна?

По відео видно, що автогонщики не надто раділи від зустрічі з президентом Росії. Головним героєм ролика став Ніко Росберг.

Переможець етапу в Сочі довго не хотів помічати російського політика. Спочатку Росберг пройшов повз Путіна, щоб поговорити з фіном Кімі Райкконеном. Після невимушеного спілкування німець пішов на ваги.

Увесь цей час президент Росії очікував, коли переможець Гран-прі зверне на нього увагу. Лише завершивши усі свої справи, Ніко підійшов до диктатора та привітався з ним.

Відео, як Ніко Росбер не помічав Володимира Путіна

Раніше повідомлялося, що новим чемпіоном Формули-1 2025 року став Ландо Норріс. Пілот команди Макларен випередив на два бали Макса Ферстаппена.

Як Росію викинули з Формули-1?