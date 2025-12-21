У мережі опублікували відео з кімнати для відпочину, де перебував Володимир Путін. Кривавий диктатор ніяково почувався через ігнор зірок "королівських перегонів", повідомляє 24 Канал.
Як пілоти Формули-1 принизили Путіна?
По відео видно, що автогонщики не надто раділи від зустрічі з президентом Росії. Головним героєм ролика став Ніко Росберг.
Переможець етапу в Сочі довго не хотів помічати російського політика. Спочатку Росберг пройшов повз Путіна, щоб поговорити з фіном Кімі Райкконеном. Після невимушеного спілкування німець пішов на ваги.
Увесь цей час президент Росії очікував, коли переможець Гран-прі зверне на нього увагу. Лише завершивши усі свої справи, Ніко підійшов до диктатора та привітався з ним.
Відео, як Ніко Росбер не помічав Володимира Путіна
Раніше повідомлялося, що новим чемпіоном Формули-1 2025 року став Ландо Норріс. Пілот команди Макларен випередив на два бали Макса Ферстаппена.
Як Росію викинули з Формули-1?
- Починаючи з 2014 року у Сочі проводився Гран-прі Росії, який входив до заліку чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Етап у країні-агресорці проводився до 2022 року.
- Все змінилося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Керівництво Формули-1 відреагувало на безпідставну агресію.
- З країною-терористкою розірвали контракт розрахований до 2025 року на проведення етапу Гран-прі Росії під Санкт-Петербургом. Виконавчий директор Формули-1 Стефано Доменікалі в інтерв'ю F1ingenerale.com заперечив відновлення співпраці з Росією в майбутньому.
- Формула-1 скасувала усі трансляції перегонів на території країни-агресорки. Гоночна команда Haas F1 Team розірвала спонсорський контракт з російською компанією "Уралкалій" олігарха Дмитра Мазепіна. А його син гонщик Микита Мазепін більше не виступав за американську команду Haas.