В сети опубликовали видео из комнаты для отдыха, где находился Владимир Путин. Кровавый диктатор неловко чувствовал себя из-за игнора звезд "королевских гонок", сообщает 24 Канал.

Как пилоты Формулы-1 унизили Путина?

По видео видно, что автогонщики не слишком радовались встрече с президентом России. Главным героем ролика стал Нико Росберг.

Победитель этапа в Сочи долго не хотел замечать российского политика. Сначала Росберг прошел мимо Путина, чтобы поговорить с финном Кими Райкконеном. После непринужденного общения немец пошел на весы.

Все это время президент России ожидал, когда победитель Гран-при обратит на него внимание. Только завершив все свои дела, Нико подошел к диктатору и поздоровался с ним.

Видео, как Нико Росбер не замечал Владимира Путина

Ранее сообщалось, что новым чемпионом Формулы-1 2025 года стал Ландо Норрис. Пилот команды Макларен опередил на два балла Макса Ферстаппена.

