Реал мечтает о чуде в Лиге чемпионов: какие шансы у команды Лунина на камбэк против Арсенала
Мадридская команда с треском проиграла первый матч против Арсенала, снизив до минимума свои шансы на проход в полуфинал. Теперь Реалу надо забивать дома минимум три гола.
На этой неделе в Лиге чемпионов 2024-2025 проходят ответные матчи 1/4 финала. На среду, 16 апреля, вынесена встреча в Мадриде между местным Реалом и лондонским Арсеналом, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
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Надежда на ремонтаду
Неделю назад команды провели встречу в столице Великобритании, результат которой удивил фанатов. Команда Микеля Артеты разгромила действующего победителя Лиги чемпионов со счетом 3:0. Изюминкой встречи стал дубль Райса ударами со стандартов.
Таким образом Арсенал сделал очень весомую заявку на выход в полуфинал, ведь Реалу в Мадриде может помочь разве что чудо или полный провал "канониров". Лишь победа в три мяча переведет эту дуэль в экстратайм.
Отметим, что обе команды понемногу теряют шансы на чемпионство. Арсенал уже де-факто выпал из чемпионской гонки и ждет, когда Ливерпуль оформит "золото" де-юре. Реал же пока гонится за Барселоной, но расстояние в четыре очка делает фаворитом именно каталонцев.
Прогноз Favbet
В конце концов шансы на выход "бланкос" в полуфинал ЛЧ еще меньше. Итоговый успех Реала Favbet оценивает в 5,80, тогда как Арсенала – всего в 1,13. Однако именно в отчетной игре мадридцы являются фаворитами:
- победа Реала – 1,71
- ничья – 4,25
- победа Арсенала – 4,55
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Вероятность серии пенальти равна 13,00. При этом эксперты уверены в результативной встрече на "Сантьяго Бернабеу". Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,57, тогда как на ТМ2,5 – 2,44.
Главные фавориты на забитый гол:
- Килиан Мбаппе (Реал) – 1,80
- Винисиус Жуниор (Реал) – 2,20
- Джуд Беллингем (Реал) – 2,20
- Родриго Гоэс (Реал) – 2,80
- Букайо Сака (Арсенал) – 3,00
- Браим Диас (Реал) – 3,20
- Итан Нванери (Арсенал) – 4,00
- Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 4,00
- Федерико Вальверде (Реал) – 4,00
- Микель Мерино (Арсенал) – 4,00
- Мартин Эдегор (Арсенал) – 5,00