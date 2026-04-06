Реал – Бавария: где смотреть матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Во вторник, 7 апреля, пройдут матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. Центральная встреча этой стадии пройдет в Мадриде, где сыграет местный Реал.

Мадридский клуб примет действующего чемпиона Германии Баварию. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" начнется 7 апреля в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

По теме Битва гигантов в Мадриде: Реал примет Баварию в четвертьфинале Лиги чемпионов

Где смотреть матч?

Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине является компания Megogo. Именно на ее ОТТ-платформе будет доступна онлайн-трансляция матча Реал – Бавария.

Показ состоится на канале "Megogo Футбол Перший", который доступен по подпискам "MEGOPACK", "Оптимальная" и "Спорт". Бесплатная трансляция матча Реал – Бавария не предусмотрена.

В каком состоянии Реал?

Мадридцы подходят к игре против немецкого клуба в не слишком хорошем настроении. На выходных подопечные Арбелоа умудрились проиграть Мальорке в Ла Лиге (1:2).

Это увеличило отставание от Барселоны, которая победила Атлетико на выезде. Каталонцы теперь имеют 7 баллов преимущества и являются явными фаворитами в битве за чемпионство.

Однако в Лиге чемпионов у мадридцев дела идут лучше. Хоть Реал и не попал в топ-8 основной стадии, но в плей-офф одержал по две победы над Бенфикой и Манчестер Сити.

Отметим, что против мюнхенцев должен сыграть украинец Андрей Лунин. В середине марта тяжелую травму получил Тибо Куртуа, то наш вратарь теперь будет основным в клубе как минимум до мая. Более того, в последних матчах "бланкос" Лунин был капитаном команды.

Как Бавария проводит топовый сезон?