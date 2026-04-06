Мадридський клуб прийме чинного чемпіона Німеччини Баварію. Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" розпочнеться 7 квітня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч?

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні є компанія Megogo. Саме на її ОТТ-платформі буде доступна онлайн-трансляція матчу Реал – Баварія.

Показ відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший", який доступний за передплатами "MEGOPACK", "Оптимальна" та "Спорт". Безкоштовна трансляція матчу Реал – Баварія не передбачена.

В якому стані Реал?

Мадридці підходять до гри проти німецького клубу в не надто гарному настрою. На вихідних підопічні Арбелоа примудрились програти Мальорці в Ла Лізі (1:2).

Це збільшило відставання від Барселони, яка перемогла Атлетіко на виїзді. Каталонці тепер мають 7 балів переваги та є явними фаворитами в битві за чемпіонство.

Проте в Лізі чемпіонів у мадридців справи йдуть краще. Хоч Реал і не потрапив до топ-8 основної стадії, але у плей-оф здобув по дві перемоги над Бенфікою та Манчестер Сіті.

Відзначимо, що проти мюнхенців має зіграти українець Андрій Лунін. В середині березня важку травму отримав Тібо Куртуа, то наш воротар тепер буде основним у клубі як мінімум до травня. Ба більше, в останніх матчах "бланкос" Лунін був капітаном команди.

Як Баварія проводить топовий сезон?