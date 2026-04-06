Мадридский клуб примет действующего чемпиона Германии Баварию. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" начнется 7 апреля в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
Где смотреть матч?
Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине является компания Megogo. Именно на ее ОТТ-платформе будет доступна онлайн-трансляция матча Реал – Бавария.
Показ состоится на канале "Megogo Футбол Перший", который доступен по подпискам "MEGOPACK", "Оптимальная" и "Спорт". Бесплатная трансляция матча Реал – Бавария не предусмотрена.
В каком состоянии Реал?
Мадридцы подходят к игре против немецкого клуба в не слишком хорошем настроении. На выходных подопечные Арбелоа умудрились проиграть Мальорке в Ла Лиге (1:2).
Это увеличило отставание от Барселоны, которая победила Атлетико на выезде. Каталонцы теперь имеют 7 баллов преимущества и являются явными фаворитами в битве за чемпионство.
Однако в Лиге чемпионов у мадридцев дела идут лучше. Хоть Реал и не попал в топ-8 основной стадии, но в плей-офф одержал по две победы над Бенфикой и Манчестер Сити.
Отметим, что против мюнхенцев должен сыграть украинец Андрей Лунин. В середине марта тяжелую травму получил Тибо Куртуа, то наш вратарь теперь будет основным в клубе как минимум до мая. Более того, в последних матчах "бланкос" Лунин был капитаном команды.
Как Бавария проводит топовый сезон?
- Мюнхенский клуб является одним из главных претендентов на победу в ЛЧ. Команда Венсана Компани заняла второе место в основном раунде турнира, выиграв 7 из восьми игр.
- Благодаря этому Бавария квалифицировалась напрямую в 1/8 финала. Там подопечные Компани не заметили Аталанту (6:1 и 4:1). Проход Реала выведет мюнхенцев в 1/2 финала на ПСЖ или Ливерпуль.
- Кроме того, Бавария является главным претендентом на чемпионство и Кубок Германии. В Бундеслиге клуб имеет 9-очковый отрыв от Боруссии за шесть туров до финиша. В Кубке же "красных" ждет бой против Байера в полуфинале.