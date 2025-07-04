Обновленный Клубный чемпионат мира-2025 близится к завершению. На стадии 1/4 финала осталось восемь команд и одним из центральных матчей этого раунда станет противостояние Реала и Боруссии, сообщает 24 Канал.

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Римейк финала ЛЧ-2024

Реал и Боруссия уверенно шагают по сетке клубного Мундиаля. В группе обе команды набрали по 7 очков и заняли первое место, а в 1/8 финала не имели существенных проблем с оппонентами.

Подопечные Алонсо по игре полностью переиграли Ювентус, хотя и забили лишь один мяч. В свою очередь Боруссия одержала победу над Монтерреем со счетом 2:1.

Дублем отметился Гирраси, который ведет борьбу за звание топ-бомбардира КЧМ. У гвинейца уже три точных удара и он на один гол отстает от лидера Ди Марии.

В свою очередь среди игроков Реала прорвало Гонсало Гарсию. Воспитанник клуба также забил три мяча, удачно заменив заболевшего Мбаппе. Впрочем, Килиан уже восстановился и готов вернуться в основу "бланкос".

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Прогноз Favbet

В отчетном матче фаворитом считается Реал. Проход "сливочных" в полуфинал оценивается в 1,33, тогда как успех Боруссии – в 3,45. Что же касается основного времени, то котировки от Favbet следующие:

победа Реала – 1,65

ничья – 4,25

победа Боруссии – 5,00

Вероятность серии пенальти составляет 7,50. При этом эксперты ожидают результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,58, тогда как на ТМ2,5 – 2,41. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие игроки:

Килиан Мбаппе (Реал) – 1,70

Винисиус Жуниор (Реал) – 2,30

Гонсало Гарсия (Реал) – 2,50

Джуд Беллингем (Реал) – 2,60

Серу Гирасси (Боруссия Д) – 2,70

Родриго Гоэс (Реал) – 3,00

Арда Гюлер (Реал) – 3,00

Федерико Вальверде (Реал) – 3,10

Карим Адееми (Боруссия Д) – 5,50

Трент Александер-Арнольд (Реал) – 5,50

Юлиан Брандт (Боруссия Д) – 5,50

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Матч начнется 5 июля в 23:00 по киевскому времени. Победитель этой пары выйдет в полуфинале на ПСЖ или Баварию. Напомним, что команды год назад встречались в финале Лиги чемпионов.

Победил тогда Реал со счетом 2:0 благодаря голам Карвахаля и Винисиуса. Также в прошлогодней ЛЧ мадридцы обыграли немцев на этапе лиги – 5:2. В целом же команды наиграли 16 очных матчей в истории. Преимущество на стороне "бланкос" – 8 побед, 5 ничьих и 3 поражения.