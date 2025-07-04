Оновлений Клубний чемпіонат світу-2025 наближається до завершення. На стадії 1/4 фіналу залишилось вісім команд і одним із центральних матчів цього раунду стане протистояння Реала та Боруссії, повідомляє 24 Канал.

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Рімейк фіналу ЛЧ-2024

Реал та Боруссія впевнено крокують по сітці клубного Мундіалю. В групі обидві команди набрали по 7 очок та посіли перше місце, а в 1/8 фіналу не мали суттєвих проблем із опонентами.

Підопічні Алонсо по грі повністю переграли Ювентус, хоч і забили лише один м'яч. У свою чергу Боруссія здобула перемогу над Монтерреєм з рахунком 2:1.

Дублем відзначився Гіррасі, який веде боротьбу за звання топ-бомбардира КЧС. У гвінейця вже три точних удари і він на один гол відстає від лідера Ді Марії.

У свою чергу серед гравців Реала прорвало Гонсало Гарсію. Вихованець клубу також забив три м'ячі, вдало замінивши хворого Мбаппе. Втім Кіліан вже відновився та готовий повернутися в основу "бланкос".

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Прогноз Favbet

У звітному матчі фаворитом вважається Реал. Прохід "вершкових" до півфіналу оцінюється в 1,33, тоді як успіх Боруссії – у 3,45. Що ж стосується основного часу, то котирування від Favbet наступні:

перемога Реала – 1,65

нічия – 4,25

перемога Боруссії – 5,00

Ймовірність серії пенальті становить 7,50. При цьому експерти очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,58, тоді як на ТМ2,5 – 2,41. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні гравці:

Кіліан Мбаппе (Реал) – 1,70

Вінісіус Жуніор (Реал) – 2,30

Гонсало Гарсія (Реал) – 2,50

Джуд Беллінгем (Реал) – 2,60

Серу Гірассі (Боруссія Д) – 2,70

Родріго Гоес (Реал) – 3,00

Арда Гюлер (Реал) – 3,00

Федеріко Вальверде (Реал) – 3,10

Карім Адеємі (Боруссія Д) – 5,50

Трент Александер-Арнольд (Реал) – 5,50

Юліан Брандт (Боруссія Д) – 5,50

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Матч розпочнеться 5 липня о 23:00 за київським часом. Переможець цієї пари вийде у півфіналі на ПСЖ або Баварію. Нагадаємо, що команди рік тому зустрічались у фіналі Ліги чемпіонів.

Переміг тоді Реал з рахунком 2:0 завдяки голам Карвахаля та Вінісіуса. Також у минулорічній ЛЧ мадридці обіграли німців на етапі ліги – 5:2. Загалом же команди награли 16 очних матчів в історії. Перевага на боці "бланкос" – 8 перемог, 5 нічиїх та 3 поразки.