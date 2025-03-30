Реал вырвал победу в Ла Лиге благодаря суперголу Мбаппе: как сыграл Лунин против Леганеса
- Реал победил Леганес 3:2 благодаря двум голам Мбаппе и удару Беллингема.
- Андрей Лунин вышел в старте и совершил два сейва.
- Реал догнал в таблице Барселону, но у каталонцев есть матч в запасе.
Андрею Лунину доверили место в основе Реала на бой против аутсайдера чемпионата Испании. Украинец дважды пропустил, но его вины в голах нет.
Реал – Леганес 3:2
Голы: Мбаппе, 32 (пен), 76, Беллингем, 47 – Гарсия, 33, Раба, 40.
В этот уик-энд в чемпионате Испании проходят матча 29 тура Ла Лиги 2024-2025. Действующий чемпион в лице мадридского Реала встречался на своем поле с Леганесом, сообщает 24 Канал.
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Лунин без клиншита
Команда Карло Анчелотти борется за чемпионство, поэтому победа над Леганесом была крайне важна для нее. Впрочем тренер все равно решил провести ротацию, предоставив отдых Винисиусу и Родриго.
Также не попал в заявку и Тибо Куртуа, который травмировался в стане сборной Бельгии. Это позволило Андрею Лунину пятый раз выйти в основе Реала в этом сезоне Ла Лиги.
Реал ожидаемо владел инициативой, но и соперник умело огрызался. Мадридцы вышли вперед на 32 минуте благодаря реализованному пенальти от Мбаппе. Однако на перерыв им пришлось идти с отставанием в счете.
Леганесу удалось забить дважды в течение восьми минут в конце первого тайма. В обоих случаях защита хозяев проваливалась на флангах, давая вингерам зайти в площадку и точно прострелить.
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Добили после перерыва
Лунина же винить в этих мячах не стоит, его расстреливали по сути в упор. В общем украинец провел равный матч и совершил два сейва. Реалу же удалось исправить ситуацию во втором тайме.
Сначала Беллингем удачно сориентировался в суматохе в площадке Леганеса и сравнял счет. А под занавес игры победу Реал принес точный удар Мбаппе издали после хитрого розыгрыша стандарта.
Таким образом Килиан имеет уже 22 гола в этом сезоне Ла Лиги, что лишь на один меньше чем у лидера рейтинга Роберта Левандовского. Победа позволила Реалу догнать по очкам Барселону, но у каталонцев еще есть игра в запасе против Жироны.