Национальная сборная Украины в последнее время разочаровывает фанатов неудачными результатами. К сожалению, это сказывается и на месте нашей команды в мировом рейтинге.

Сборная Украины неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва уступила Франции (0:2) и не смогла переиграть Азербайджан (1:1), сообщает 24 Канал.

Где Украина в рейтинге ФИФА?

Это негативно отразилось на рейтинге ФИФА для национальных сборных. В прошлом месяце наша команда была на 26 месте, но после сентябрьских игр потеряла две позиции.

Сейчас Украина занимает 28 место, пропустив вперед Канаду и Турцию. Интересно, что это самая низкая позиция "сине-желтых" во времена руководства Сергея Реброва.



Место сборной Украины в рейтинге ФИФА / Фото скриншот с сайта ФИФА

За последние годы ниже Украина опускалась только в апреле 2023 года, когда замыкала топ-30. Тогда еще исполняющим обязанности тренера сборной был Руслан Ротань.

Рейтинг ФИФА за сентябрь 2025 года:

Испания – 1875,37 Франция – 1870,92 Аргентина – 1870,32 Англия – 1820,44 Португалия – 1779,55 Бразилия – 1761,60 Нидерланды – 1754,17 Бельгия – 1739,54 Хорватия – 1714,20 Италия – 1710,06

Среди прочего стоит выделить смену лидера рейтинга. На первое место вышла сборная Испании, которая потеснила оттуда чемпионов мира аргентинцев. Более того, Месси и компанию обошла также Франция.

Поэтому сейчас "альбиселесте" третьи. Среди прочего также можно отметить подъем Португалии в топ-пятерку и падение сборной Германии. После проигрыша словакам Бундестим выпал из десятки лучших сборных мира.

Украина в отборе на ЧМ-2026