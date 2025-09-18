Укр Рус
Футбол
18 сентября, 14:11
Украина рекордно низко упала в рейтинге ФИФА во времена Реброва: на каком месте сборная

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Сборная Украины опустилась на 28 место в рейтинге ФИФА.
  • Причиной стали неудачные матчи с Францией и Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026.

Национальная сборная Украины в последнее время разочаровывает фанатов неудачными результатами. К сожалению, это сказывается и на месте нашей команды в мировом рейтинге.

Сборная Украины неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва уступила Франции (0:2) и не смогла переиграть Азербайджан (1:1), сообщает 24 Канал.

Где Украина в рейтинге ФИФА?

Это негативно отразилось на рейтинге ФИФА для национальных сборных. В прошлом месяце наша команда была на 26 месте, но после сентябрьских игр потеряла две позиции.

Сейчас Украина занимает 28 место, пропустив вперед Канаду и Турцию. Интересно, что это самая низкая позиция "сине-желтых" во времена руководства Сергея Реброва.


Место сборной Украины в рейтинге ФИФА / Фото скриншот с сайта ФИФА 

За последние годы ниже Украина опускалась только в апреле 2023 года, когда замыкала топ-30. Тогда еще исполняющим обязанности тренера сборной был Руслан Ротань.

Рейтинг ФИФА за сентябрь 2025 года:

  1. Испания – 1875,37
  2. Франция – 1870,92
  3. Аргентина – 1870,32
  4. Англия – 1820,44
  5. Португалия – 1779,55
  6. Бразилия – 1761,60
  7. Нидерланды – 1754,17
  8. Бельгия – 1739,54
  9. Хорватия – 1714,20
  10. Италия – 1710,06

Среди прочего стоит выделить смену лидера рейтинга. На первое место вышла сборная Испании, которая потеснила оттуда чемпионов мира аргентинцев. Более того, Месси и компанию обошла также Франция.

Поэтому сейчас "альбиселесте" третьи. Среди прочего также можно отметить подъем Португалии в топ-пятерку и падение сборной Германии. После проигрыша словакам Бундестим выпал из десятки лучших сборных мира.

