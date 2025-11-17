Ребров поднялся в рейтинге тренеров-рекордсменов сборной Украины: кто лидер
- Сергей Ребров сравнялся с Йожефом Сабо по количеству матчей во главе сборной Украины, оба тренера провели по 32 игры.
- Сборная Украины победила Исландию 2:0, что позволило ей выйти в раунд плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.
Сборная Украины по футболу 16 ноября провела матч последнего тура в отборе на чемпионат мира-2026. Соперником "сине-желтых" была Исландия.
Подопечные Сергея Реброва одержали важнейшую победу со счетом 2:0, благодаря чему пробились в раунд плей-офф. Этот поединок стал особенным также и на индивидуальном уровне для главного тренера команды, информирует 24 Канал.
Какое достижение покорилось Реброву?
По данным Transfermarkt, игра против Исландии стала уже 32-й для Сергея Реброва во главе сборной Украины. По этому показателю он догнал Йожефа Сабо в списке тренеров, которые провели наибольшее количество матчей, возглавляя "сине-желтых".
Сейчас он делит со своим бывшим наставником четвертую и пятую строчки. Рекордсменом пока остается Андрей Шевченко.
Рейтинг тренеров по количеству проведенных матчей во главе сборной Украины
- 1. Андрей Шевченко – 52
- 2. Олег Блохин – 46
- 3. Михаил Фоменко – 37
- 4 – 5. Йожеф Сабо – 32
- 4 – 5. Сергей Ребров – 32.
Отметим, что после победы над Исландией Йожеф Сабо в комментарии FootBoom похвалил подопечных Сергея Реброва, который догнал его в рейтинге рекордсменов.
Играли неплохо, бились два тайма. Где-то немного повезло в концовке поединка, но своей нацеленностью на результат, считаю, ребята по-настоящему заслужили эту победу,
– заявил Йожеф Йожефович.
Напомним, что сборная Украины после победы поднялась на второе место в отборочной группе D. Своих соперников в раунде плей-офф "сине-желтые" узнают во время жеребьевки, которая состоится 20 ноября.
Что известно о карьере Реброва в сборной Украины?
Возглавил "сине-желтых" 7 июня 2023 года.
Под его руководством команда пробилась на Евро-2024, где набрала четыре зачетных балла, но не вышла из группы из-за дополнительных показателей.
В Лиге наций Украина боролась за повышение в классе, но в раунде плей-офф все же уступила Бельгии.
Всего под его руководством команда одержала 15 побед при девяти поражениях, а еще в восьми играх было зафиксировано ничью.