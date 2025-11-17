Подопечные Сергея Реброва одержали важнейшую победу со счетом 2:0, благодаря чему пробились в раунд плей-офф. Этот поединок стал особенным также и на индивидуальном уровне для главного тренера команды, информирует 24 Канал.

Какое достижение покорилось Реброву?

По данным Transfermarkt, игра против Исландии стала уже 32-й для Сергея Реброва во главе сборной Украины. По этому показателю он догнал Йожефа Сабо в списке тренеров, которые провели наибольшее количество матчей, возглавляя "сине-желтых".

Сейчас он делит со своим бывшим наставником четвертую и пятую строчки. Рекордсменом пока остается Андрей Шевченко.

Рейтинг тренеров по количеству проведенных матчей во главе сборной Украины

1. Андрей Шевченко – 52

2. Олег Блохин – 46

3. Михаил Фоменко – 37

4 – 5. Йожеф Сабо – 32

4 – 5. Сергей Ребров – 32.

Отметим, что после победы над Исландией Йожеф Сабо в комментарии FootBoom похвалил подопечных Сергея Реброва, который догнал его в рейтинге рекордсменов.

Играли неплохо, бились два тайма. Где-то немного повезло в концовке поединка, но своей нацеленностью на результат, считаю, ребята по-настоящему заслужили эту победу,

– заявил Йожеф Йожефович.

Напомним, что сборная Украины после победы поднялась на второе место в отборочной группе D. Своих соперников в раунде плей-офф "сине-желтые" узнают во время жеребьевки, которая состоится 20 ноября.

Что известно о карьере Реброва в сборной Украины?