Підопічні Сергія Реброва здобули надважливу перемогу з рахунком 2:0, завдяки чому пробились у раунд плейоф. Цей поєдинок став особливим також і на індивідуальному рівні для головного тренера команди, інформує 24 Канал.
Яке досягнення підкорилося Реброву?
За даними Transfermarkt, гра проти Ісландії стала вже 32-ю для Сергія Реброва на чолі збірної України. За цим показником він наздогнав Йожефа Сабо у списку тренерів, які провели найбільшу кількість матчів, очолюючи "синьо-жовтих".
Наразі він ділить зі своїм колишнім наставником четверту та п'яту сходинки. Рекордсменом поки залишається Андрій Шевченко.
Рейтинг тренерів за кількістю проведених матчів на чолі збірної України
- 1. Андрій Шевченко – 52
- 2. Олег Блохін – 46
- 3. Михайло Фоменко – 37
- 4 – 5. Йожеф Сабо – 32
- 4 – 5. Сергій Ребров – 32.
Зазначимо, що після перемоги над Ісландією Йожеф Сабо в коментарі FootBoom похвалив підопічних Сергія Реброва, який наздогнав його в рейтингу рекордсменів.
Грали непогано, билися два тайми. Десь трохи пощастило в кінцівці поєдинку, але своєю націленістю на результат, вважаю, хлопці по-справжньому заслужили цю перемогу,
– заявив Йожеф Йожефович.
Нагадаємо, що збірна України після перемоги піднялася на друге місце у відбірковій групі D. Своїх суперників у раунді плейоф "синьо-жовті" дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться 20 листопада.
Що відомо про кар'єру Реброва у збірній України?
Очолив "синьо-жовтих" 7 червня 2023 року.
Під його керівництвом команда пробилася на Євро-2024, де набрала чотири залікові бали, але не вийшла з групи через додаткові показники.
У Лізі націй Україна боролася за підвищення у класі, але в раунді плейоф усе ж таки поступилася Бельгії.
Загалом під його керівництвом команда здобула 15 перемог при дев'яти поразках, а ще у восьми іграх було зафіксовано нічию.