Підопічні Сергія Реброва здобули надважливу перемогу з рахунком 2:0, завдяки чому пробились у раунд плейоф. Цей поєдинок став особливим також і на індивідуальному рівні для головного тренера команди, інформує 24 Канал.

Яке досягнення підкорилося Реброву?

За даними Transfermarkt, гра проти Ісландії стала вже 32-ю для Сергія Реброва на чолі збірної України. За цим показником він наздогнав Йожефа Сабо у списку тренерів, які провели найбільшу кількість матчів, очолюючи "синьо-жовтих".

Наразі він ділить зі своїм колишнім наставником четверту та п'яту сходинки. Рекордсменом поки залишається Андрій Шевченко.

Рейтинг тренерів за кількістю проведених матчів на чолі збірної України

1. Андрій Шевченко – 52

2. Олег Блохін – 46

3. Михайло Фоменко – 37

4 – 5. Йожеф Сабо – 32

4 – 5. Сергій Ребров – 32.

Зазначимо, що після перемоги над Ісландією Йожеф Сабо в коментарі FootBoom похвалив підопічних Сергія Реброва, який наздогнав його в рейтингу рекордсменів.

Грали непогано, билися два тайми. Десь трохи пощастило в кінцівці поєдинку, але своєю націленістю на результат, вважаю, хлопці по-справжньому заслужили цю перемогу,

– заявив Йожеф Йожефович.

Нагадаємо, що збірна України після перемоги піднялася на друге місце у відбірковій групі D. Своїх суперників у раунді плейоф "синьо-жовті" дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться 20 листопада.

Що відомо про кар'єру Реброва у збірній України?