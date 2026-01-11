В прошлом туре Малиновский отметился результативной передачей в матче с Миланом. Это помогло "грифонам" вырвать ничью у "россонери", сообщает 24 Канал.

Сколько ассистов у Малиновского?

Кроме того, этот ассист помог Руслану повторить рекорд Андрея Шевченко. Для Малиновского этот ассист стал 29-ым в истории выступлений в Серии А.

По этому показателю украинец догнал легенду Милана по количеству результативных передач среди украинцев. Следующий ассист сделает Малиновского единоличным лидером этого рейтинга.

Рейтинг украинских ассистентов в истории Серии А:

Андрей Шевченко – 29 Руслан Малиновский – 29 Александр Заваров – 7 Виктор Коваленко – 6 Артем Довбик – 3 Евгений Шахов – 2 Алексей Михайличенко – 1

Отметим, что большую часть своих ассистов Руслан отдал еще в составе Аталанты (24). В сезоне 2020 – 2021 Малиновский вообще стал лучшим ассистентом Серии А, отдав 12 результативных передач.

Как Малиновский играет за Дженоа?