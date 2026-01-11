В прошлом туре Малиновский отметился результативной передачей в матче с Миланом. Это помогло "грифонам" вырвать ничью у "россонери", сообщает 24 Канал.
Сколько ассистов у Малиновского?
Кроме того, этот ассист помог Руслану повторить рекорд Андрея Шевченко. Для Малиновского этот ассист стал 29-ым в истории выступлений в Серии А.
По этому показателю украинец догнал легенду Милана по количеству результативных передач среди украинцев. Следующий ассист сделает Малиновского единоличным лидером этого рейтинга.
Рейтинг украинских ассистентов в истории Серии А:
- Андрей Шевченко – 29
- Руслан Малиновский – 29
- Александр Заваров – 7
- Виктор Коваленко – 6
- Артем Довбик – 3
- Евгений Шахов – 2
- Алексей Михайличенко – 1
Отметим, что большую часть своих ассистов Руслан отдал еще в составе Аталанты (24). В сезоне 2020 – 2021 Малиновский вообще стал лучшим ассистентом Серии А, отдав 12 результативных передач.
Как Малиновский играет за Дженоа?
- Украинец перебрался в Дженоа в 2023 году из Марселя. За этот трансфер "грифоны" заплатили 10 миллионов евро.
- Руслан периодически становился игроком основы, но часто выпадал из нее из-за травм. В общем Малиновский наиграл уже 58 матчей за Дженоа, отметившись шестью голами и семью ассистами.
- До этого Руслан поиграл за Севастополь, Зарю, Генк, Аталанту и Марсель. В текущем сезоне Дженоа добыла 16 очков в 19 матчах и занимает 17 место в турнирной таблице Серии А, имея преимущество в два балла над зоной вылета.
- Напомним, что Малиновский также является важным игроком в сборной Украины. За национальную команду хавбек провел 69 матчей, оформив 10 голов.