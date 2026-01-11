Минулого туру Маліновський відзначився результативною передачею в матчі із Міланом. Це допомогло "грифонам" вирвати нічию у "россонері", повідомляє 24 Канал.
До теми Хочуть підписати без грошей: італійські гранди зацікавились лідером збірної України
Скільки асистів у Маліновського?
Крім того, цей асист допоміг Руслану повторити рекорд Андрія Шевченка. Для Маліновського цей асист став 29-им в історії виступів у Серії А.
За цим показником українець наздогнав легенду Мілана за кількістю результативних передач серед українців. Наступний асист зробить Маліновського одноосібним лідером цього рейтингу.
Рейтинг українських асистентів в історії Серії А:
- Андрій Шевченко – 29
- Руслан Маліновський – 29
- Олександр Заваров – 7
- Віктор Коваленко – 6
- Артем Довбик – 3
- Євген Шахов – 2
- Олексій Михайличенко – 1
Відзначимо, що більшу частину своїх асистів Руслан віддав ще у складі Аталанти (24). У сезоні 2020 – 2021 Маліновський взагалі став найкращим асистентом Серії А, віддавши 12 результативних передач.
Як Маліновський грає за Дженоа?
Українець перебрався в Дженоа у 2023 році з Марселя. За цей трансфер "грифони" заплатили 10 мільйонів євро.
Руслан періодично ставав гравцем основи, але часто випадав з неї через травми. Загалом Маліновський награв вже 58 матчів за Дженоа, відзначившись шістьма голами та сімома асистами.
До цього Руслан пограв за Севастополь, Зорю, Генк, Аталанту та Марсель. У поточному сезоні Дженоа здобула 16 очок в 19 матчах та посідає 17 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи перевагу у два бали над зоною вильоту.
Нагадаємо, що Маліновський також є важливим гравцем у збірній України. За національну команду хавбек провів 69 матчів, оформивши 10 голів.