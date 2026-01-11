Минулого туру Маліновський відзначився результативною передачею в матчі із Міланом. Це допомогло "грифонам" вирвати нічию у "россонері", повідомляє 24 Канал.

До теми Хочуть підписати без грошей: італійські гранди зацікавились лідером збірної України

Скільки асистів у Маліновського?

Крім того, цей асист допоміг Руслану повторити рекорд Андрія Шевченка. Для Маліновського цей асист став 29-им в історії виступів у Серії А.

За цим показником українець наздогнав легенду Мілана за кількістю результативних передач серед українців. Наступний асист зробить Маліновського одноосібним лідером цього рейтингу.

Рейтинг українських асистентів в історії Серії А:

  1. Андрій Шевченко – 29
  2. Руслан Маліновський – 29
  3. Олександр Заваров – 7
  4. Віктор Коваленко – 6
  5. Артем Довбик – 3
  6. Євген Шахов – 2
  7. Олексій Михайличенко – 1

Відзначимо, що більшу частину своїх асистів Руслан віддав ще у складі Аталанти (24). У сезоні 2020 – 2021 Маліновський взагалі став найкращим асистентом Серії А, віддавши 12 результативних передач.

Як Маліновський грає за Дженоа?

  • Українець перебрався в Дженоа у 2023 році з Марселя. За цей трансфер "грифони" заплатили 10 мільйонів євро.

  • Руслан періодично ставав гравцем основи, але часто випадав з неї через травми. Загалом Маліновський награв вже 58 матчів за Дженоа, відзначившись шістьма голами та сімома асистами.

  • До цього Руслан пограв за Севастополь, Зорю, Генк, Аталанту та Марсель. У поточному сезоні Дженоа здобула 16 очок в 19 матчах та посідає 17 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи перевагу у два бали над зоною вильоту.

  • Нагадаємо, що Маліновський також є важливим гравцем у збірній України. За національну команду хавбек провів 69 матчів, оформивши 10 голів.