Футбол Малиновский повторил невероятный рекорд Шевченко в чемпионате Италии
11 января, 19:45
2

Малиновский повторил невероятный рекорд Шевченко в чемпионате Италии

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Руслан Малиновский повторил "украинский" рекорд Андрея Шевченко в Серии А.
  • Игрок Дженоа отдал свою 29-ю результативную передачу в чемпионате Италии.

Руслан Малиновский остается одним из лидеров Дженоа. Игрок сборной Украины помогает генуэзцам избежать вылета в этом сезоне.

В прошлом туре Малиновский отметился результативной передачей в матче с Миланом. Это помогло "грифонам" вырвать ничью у "россонери", сообщает 24 Канал.

Сколько ассистов у Малиновского?

Кроме того, этот ассист помог Руслану повторить рекорд Андрея Шевченко. Для Малиновского этот ассист стал 29-ым в истории выступлений в Серии А.

По этому показателю украинец догнал легенду Милана по количеству результативных передач среди украинцев. Следующий ассист сделает Малиновского единоличным лидером этого рейтинга.

Рейтинг украинских ассистентов в истории Серии А:

  1. Андрей Шевченко – 29
  2. Руслан Малиновский – 29
  3. Александр Заваров – 7
  4. Виктор Коваленко – 6
  5. Артем Довбик – 3
  6. Евгений Шахов – 2
  7. Алексей Михайличенко – 1

Отметим, что большую часть своих ассистов Руслан отдал еще в составе Аталанты (24). В сезоне 2020 – 2021 Малиновский вообще стал лучшим ассистентом Серии А, отдав 12 результативных передач.

Как Малиновский играет за Дженоа?

  • Украинец перебрался в Дженоа в 2023 году из Марселя. За этот трансфер "грифоны" заплатили 10 миллионов евро.
  • Руслан периодически становился игроком основы, но часто выпадал из нее из-за травм. В общем Малиновский наиграл уже 58 матчей за Дженоа, отметившись шестью голами и семью ассистами.
  • До этого Руслан поиграл за Севастополь, Зарю, Генк, Аталанту и Марсель. В текущем сезоне Дженоа добыла 16 очков в 19 матчах и занимает 17 место в турнирной таблице Серии А, имея преимущество в два балла над зоной вылета.
  • Напомним, что Малиновский также является важным игроком в сборной Украины. За национальную команду хавбек провел 69 матчей, оформив 10 голов.